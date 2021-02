شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Call of Duty Warzone ستحصل قريبًا على وضع الزومبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن لعبة الباتل رويال Call of Duty Warzone سيتم تحديثها قريبًا مع وضع الزومبي كأعداء إضافيين، وبحسب ما ورد شوهدت العديد من التلميحات حول قدوم الزومبي في التضاريس الافتراضية في خريطة فردانسك، ولطالما ترددت شائعات عن أن ساحة المعركة قد دمرت في هجوم نووي ويعتبر ظهور أوندد في اللعبة بمثابة تداعيات لذلك.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، فقد قام أحد اللاعبين مؤخرًا بالتغريد عن احتمال وجود زومبي في المستقبل القريب لمنطقة Warzone، حيث من المنتظر أن تظهر آلة اختبار الزومبي من تجارب الزومبي فى الحرب الباردة من بلاك أوبس تظهر في المستشفى.

وكما ذكرنا أعلاه، فقد حصلت Call of Duty بالفعل على زومبي Black Ops Cold War Zombies، لذلك فقد تبدو إضافة الزومبي إلى وضع المعركة الملكي مملة ولكنها قد تجلب أيضًا تجربة لعب أكثر كثافة حيث يبدأ الأعداء في مضاعفة مشاكلك.

وإذا كانت Activision تحاول فعل الشيء نفسه، فقد يكون حدث زومبي صغير في الموسم أو موسم مليء بالزومبي، ويبدو أنهم سيغمرون المزيد من الألعاب الناجحة مثل The Last of Us Part I and II و Back 4 Blood القادم من Turtle Rock.