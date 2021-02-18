بالصور.. آبل تطرح رموزا تعبيرية مثيرة للجدل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت شركة ”أبل“ الأمريكية ،عن إضافة مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة التي تطرحها خلال هذا الشهر في إطار تحديث نظام التشغيل iOS 14.5.

وطرحت الشركة الأمريكية 217 رمزا تعبيريا جديدا، بالإضافة إلى بعض التحديثات للتصميمات الحالية للإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة من ”أبل“.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن 200 رمز من أصل من 217 تتيح لمستخدمي ”آيفون“، الاختيار بين مجموعة شاملة من الثنائيات المختلفة والمتماثلة من بينها المرفقة بقلوب وقبلات مع مجموعة من الأشخاص المختلفين في النوع ودرجات لون البشرة.

فضلا عن ذلك، مجموعة من الرموز للنساء والرجال من ذوي اللحى بألوان بشرة مختلفة، وفي رمز غريب ولافت للنظر، وضعت شركة ”أبل“ حقنة فارغة حيث أزالت الدم من ”إيموجي“ الحقنة في الإصدار السابق وهو ما يُشير إلى فترة التطعيم والوباء الذي ينتشر حاليا.

ومن المقرر إطلاق المجموعة الكاملة المكونة من 217 رمزا تعبيريا في وقت لاحق في فبراير.

وقال موقع ”إيموجي بيديا“، المختص بمراجع الإيموجي، إن معظم الرموز التعبيرية تقدم خيارا افتراضيا شاملا للجنس.

وطرح الموقع جميع الرموز التعبيرية للإصدار الجديد عبر موقعه على الإنترنت، مع الكشف عن الاختلافات بين أنظمة التشغيل في أندرويد و“غوغل“ أيضا.

ومن ضمن الرموز الجديدة -أيضا- ثلاثة وجوه جديدة أحدها بعيون مشوشة والآخر مغطى بالغيوم وثالث يخرج زفيرا من فمه.

يمثل الرمز التعبيري للوجه الذي يخرج الزفير، الراحة أو الإرهاق أو تنفس الصعداء ويمكن استخدامه -أيضا- للدلالة على التدخين أو حتى تنفس قطرات الجهاز التنفسي المصابة من شخص مصاب بفيروس ”كورونا“ المستجد.

أما بالنسبة للوجه المغطي بالغيوم؛ فقد يكون دلالة على الضبابية أو الارتباك، كما أضافت الشركة مجموعة من الرموز التعبيرية للقلب وهو قلب مشتعل بالنار وقلب ملفوف بضمادة.

كما تم تغيير الرموز التعبيرية لسماعات الرأس من زوج من سماعات الرأس فوق الأذن إلى أحدث سماعات من أبل وهي AirPod Max ، كما تم تعديل رمز تسلق الرجل أو المرأة، لشخص يتسلق بخوذة حماية الرأس.





