تكنولوجيا: سامسونج تحدد 2 من مارس للكشف عن أجهزة تلفاز بمجموعة من التقنيات المتطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الكوري يوم 2 من مارس للكشف عن أجهزة تلفاز جديدة تتضمن مجموعة من التنقيات المتطورة والتصميم المميز.

كشفت شركة سامسونج خلال الفترة الماضية عن الإصدارات الجديدة من أجهزة التلفاز للعام 2021، التي تتميز بشاشات Neo QLED، وmicroLED، واليوم بدأت العملاق الكوري في إرسال الدعوات لحدث جديد ينطلق بعنوان “Unbox & Discover 2021” يوم 2 من مارس.

وتقدم سامسونج خلال هذا الحدث الإفتراضي جيل جديد من أجهزة التلفاز، مع مجموعة من التقنيات الجديدة، إلى جانب تصميم جديد أيضاً في هذه الأجهزة.

أيضاً من المقرر أن تستعرض سامسونج خلال الحدث تأثير التقنيات الجديدة في إعادة تعريف المهام الشائعة لأجهزة التلفاز من خلال تقنيات جديدة ومتطورة، وتصميم أنيق.

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