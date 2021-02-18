تكنولوجيا: ملصق تشويقي لهاتف Huawei Mate X2 يلمح إلى تصميم جديد للشاشة القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة هواوي ملصق دعائي تشويقي جديد لهاتفها القادم Mate X2 القابل للطي على Weibo، حيث يقدم تلميح قوي إلى أن تصميم Mate X2 سيأتي مختلف عن Mate X السابق.

كان جهاز Mate X، الذي تم الإعلان عنه في عام 2019 وتم تحديثه في عام 2020، يحتوي على شاشة واحدة كبيرة مطوية إلى النصف بحيث تكون الشاشة في الجزء الخارجي من الجهاز. ومع ذلك، يبدو هاتف الجديد وكأنه سينطوي في الاتجاه الآخر، تمامًا مثل Galaxy Fold من سامسونج.

ويُظهر الملصق الهاتف من الجانب مفتوحًا بزاوية مع شعاع داخل المفصلة. وتعبر الصورة أيضًا إشارة إلى توقيت الحدث، الذي سينعقد في الساعة 8 مساءً بتوقيت الصين في 22 فبراير.

وسيتزامن وقت الإعلان مع مؤتمر Mobile World Congress Shanghai الأسبوع المقبل، والذي استبدل مكانه الصيفي التقليدي بحدث برشلونة الأكبر.

ولا تزال منظمة GSM تخطط لعقد مؤتمر MWC في برشلونة مباشرة اعتبارًا من 28 يونيو، ولكن قد تتغير هذه الخطط اعتمادًا على حالة الوباء، ومن المحتمل أن تخطط شركات الهواتف الذكية لإطلاق أجهزة جديدة في فبراير ومارس كل عادة.

المصدر

اعلان





