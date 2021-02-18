شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "الدفع لمواقف السيارات" من جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت شركة جوجل مؤخرا للمستخدمين ميزة جديدة لخدمة الخرائط التابعة لها، والتى تتيح للمستخدمين الدفع مقابل مواقف السيارات، وذلك لجعل ركن السيارة أسهل قليلاً وأكثر أمانًا أيضًا، حيث تعمل خرائط جوجل على دمج خدمتين للدفع لمواقف السيارات عبر الأجهزة المحمولة في تطبيقها، وهما Passport وPark Mobile.

وكشفت جوجل أنه يجب على المستخدمين الضغط على زر الدفع مقابل مواقف السيارات الذي يظهر عندما تكون بالقرب من وجهتك، ومن ثم إدخال رقم العداد، والمدة الزمنية التي تريد الوقوف فيها، وبعدها الضغط على خيار الدفع، كما يمكن أيضًا إضافة المزيد من الوقت إلى العداد عن طريق تمديد جلسة موقف السيارة بسهولة عبر بضع نقرات فقط.

وكشفت جوجل أن القدرة على الدفع مقابل وقوف السيارات في خرائط جوجل ستكون متاحة في أكثر من 400 مدينة في الولايات المتحدة، بما في ذلك بوسطن وسينسيناتي وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك وواشنطن العاصمة والمزيد، فيما يحصل مستخدمو هواتف أندرويد على الميزة أولاً، ثم يتم اتاحتها بعد ذلك لمستخدمي ايفون.

وعلى غرار ميزة الدفع مقابل موقف السيارات، يحتاج العملاء إلى امتلاك حساب Google Pay مرتبط ببطاقة ائتمان أو خصم صالحة لإجراء المعاملة، وقد قام عدد من أنظمة النقل في جميع أنحاء العالم بتحديث طرق تحصيل الأجرة لتشمل وسائل الدفع دون تلامس أو الدفع عبر Google Pay أو Apple Pay.