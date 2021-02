شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يُلغى تحصين شركات التواصل الاجتماعي من المسائلة القانونية في الولايات المتحدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الديمقراطيون في الكونجرس مناقشات مع البيت الأبيض حول سبل اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك جعل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة عن نشر المعلومات المضللة بشأن مسائل مثل شغب الكابيتول في الولايات المتحدة ومعالجة إساءة استخدام القوة السوقية لإلحاق الضرر بالشركات المنافسة.

وتضمنت المحادثات، التي وصفها مشرع ومساعدوه في الكونجرس، موضوعًا مثيرًا للجدل حول ما يجب القيام به بإجراء تعديل على القسم 230، وهو جزء من قانون عام 1996 يسمى قانون آداب الاتصالات، والذي يحمي منصات وسائل التواصل الاجتماعي من الدعاوى القضائية المتعلقة بمعظم المحتوى الذي يرسله المستخدمون وفقا لما نقلته رويترز.

ودعا الرئيس الديمقراطي جو بايدن كمرشح العام الماضي إلى إلغاء المادة 230، وضغط سلفه الجمهوري دونالد ترامب على الكونغرس لإلغائه.

ودعا العديد من المشرعين في السنوات الأخيرة إلى قوانين ولوائح لكبح جماح شركات التكنولوجيا المهيمنة مثل Facebook Inc و Twitter Inc و Alphabet Inc's Google و Amazon.com Inc و Apple Inc.

كما أعرب المشرعون الديمقراطيون عن قلقهم بشأن دور وسائل التواصل الاجتماعي في الصدارة - حتى هجوم مجموعة مؤيدة لترامب في 6 يناير على مبنى الكابيتول.

تمثل المحادثات بين المشرعين ومساعدي بايدن أول علامة على أن البيت الأبيض بدأ يشارك بنشاط في النظر في كيفية مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى. كما تُظهر كيف يحاول المشرعون إشراك موظفي بايدن كجزء من عملية التشريع المطولة بشأن مجموعة واسعة من القضايا.

قال النائب الديمقراطي توم مالينوفسكي، عضو لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، إنه بدأ محادثات مع البيت الأبيض حول كيفية تحميل منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة المسؤولية عن تضخيم محتوى التطرف الذي يثير العنف.

قال مالينوفسكي إنه ناقش التشريعات التي رعاها العام الماضي والتي من شأنها تحميل هذه الشركات المسؤولية القانونية إذا كانت تروج بنشاط للمحتوى، باستخدام خوارزميات مصممة لزيادة الأرباح والقراء، مما يؤدي إلى العنف.

قال مالينوفسكي: "هذه أولوية بالنسبة لي، وقد أجرينا محادثات أولية مع البيت الأبيض بشأن المضي قدمًا بهذا الشأن".

وأضاف نستهدف تعديل تشريع التشريع 230 دون أن إلغائه.

وقال العديد من مساعدي الكونجرس، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن أعضاء فريق بايدن يستمعون إلى المخاوف التي أثارها المشرعون بشأن القضايا المتعلقة بشركات التكنولوجيا الكبرى، وطرح الأسئلة والمشاركة في المحادثات حول الإجراءات المستقبلية المحتملة. ورفض البيت الأبيض التعليق على هذه المناقشات.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن النائب الديمقراطي ديفيد سيسيلين، رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار في اللجنة القضائية بمجلس النواب، أثار مع البيت الأبيض موضوع فرض إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وامتنع متحدث باسم سيسلين عن التعليق.

واستنادًا إلى التعليقات العامة السابقة لسيسيلين، قد يعني ذلك أنه يسعى بنشاط إلى التشريع بناءً على توصيات من تقرير أكتوبر من 400 صفحة للجنة الفرعية حول حالة المنافسة في الاقتصاد الرقمي بما في ذلك الممارسات التجارية لشركة Apple و Amazon و Google و Facebook.

وقال بعض خبراء مكافحة الاحتكار إن هذا قد يعني أيضًا توسيع الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل في أكتوبر الماضي والتي اتهمت Google بإساءة استخدام قوتها السوقية لسحق المنافسين.

قال أحد مساعدي السناتور الديمقراطي رون وايدن، وهو مؤلف مشارك للقسم 230 ، تحدثوا إلى البيت الأبيض بشأن إصلاح الحكم. وأضاف المساعد أن هذه المحادثات كانت تهدف إلى "نهج متعمد لإصلاح القانون" بدلاً من إلغائه.

قال المساعد: "لقد نقلنا وجهة نظر السناتور وايدن بأن إلغاء أو تغيير 230 دون عناية كبيرة سيكون ضارًا للغاية".

وضغط مشرعون جمهوريون، بمن فيهم السناتور جوش هاولي حليف ترامب، لإلغاء المادة 230 واتهموا شركات التكنولوجيا بمراقبة آراء المحافظين.

قال مساعدو بايدن، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنه منفتح للنقاش حول كيفية إصلاح القسم 230.

كما أن هذا التعديل كان مهما بلغت للرئيس السابق دونالد ترامب لدرجة أنه استخدم حق النقض ضد قانون السياسة الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار في ديسمبر لأن المشرعين لم يستجيبوا لمطلبه بإلغاء المادة 230 - وهو حق النقض الذي تجاوزه الكونغرس لاحقًا.

كان ترامب غاضبًا بعد أن قام موقع Twitter في حملة على المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات، بوصف بعض منشوراته على أنها تحتوي على محتوى متنازع عليه أو مضلل، كما حظر تويتر في يناير حساب ترامب.

وقال مصدر منفصل بالكونجرس مطلع على المادة إن مساعدي وايدن وزعوا مواد على الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لمحاولة بناء إجماع على تغيير وليس إلغاء المادة 230. وامتنع متحدث باسم Wyden عن التعليق.

قال أحد مساعدي سبير إن النائبة الديمقراطية الأخرى، جاكي سبير، تخطط للتحدث مع البيت الأبيض حول انتشار المعلومات المضللة والهجمات القائمة على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت والخطوات نحو الاعتدال في المحتوى. أرسل سباير بالفعل رسالة إلى بايدن يحثه فيها على إعلان سيادة البيض تهديدًا للأمن القومي.

قال سكوت والستين، رئيس معهد سياسة التكنولوجيا ومقره واشنطن، إن المحادثات التي يشارك فيها المشرعون ومساعدي بايدن يمكن أن تطلع الرئيس على تفكيره بشأن القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا وعلى الأقل تجعل مستشاري البيت الأبيض يفكرون فيما يجب القيام به.

قال والستين عن مسؤولي البيت الأبيض: "أعتقد أنهم يحاولون تطوير موقف مدروس بشكل أفضل"، "لكن يجب أن أضيف، الكثير من هذا سيستغرق وقتًا - لن يكون أي شيء فوريًا فيما يتعلق بالمواقف السياسية."