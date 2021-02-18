«الأرصاد» : تحذر من موجة طقس سيئ جديدة تضرب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد التابع لهيئة الأرصاد الجوية، إن آخر أيام موجة عدم الاستقرار التي بدأت يوم الثلاثاء الماضي اليوم الخميس؛ حيث من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاعا ملحوظا يُشعر المواطنين بالدفء أثناء فترات النهار.

وأضافت شاكر، في تصريحات على فضائية «إكسترا نيوز»، أن فرص سقوط الأمطار مازالت قائمة اليوم وغداً على المحافظات الساحلية والمدن الساحلية، على أن تكون ما بين متوسطة وبسيطة، مشيرة إلى أن بداية التحسن الحقيقي سيبدأ من غد الجمعة؛ حيث من المقرر أن ترتفع درجات الحرارة خلال فترات الليل.

وأوضح أن محافظات الوجه البحري ستشهد سقوط أمطار وإن كانت خفيفة، لافتة إلى أن الأمواج في البحرين الأحمر والمتوسط أصبحت هادئة بعض الشيء؛ حيث بلغ ارتفاع الموج في البحر المتوسط 3 أمطار، ومن المتوقع أن تشهد البلاد موجة أخرى من عدم الاستقرار منتصف الأسبوع المقبل.