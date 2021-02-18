رسمياً.. سامسونغ تكشف عن هاتفها الجديد Galaxy F62

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 04:14 مساءً - منذ 17 دقيقة

ضمن خطط العملاقة الكورية شركة سامسونغ لانتاج الهواتف متوسطة السعر ، كشفت سامسونغ النقاب عن هاتفها الذكي Galaxy F62 الجديد، والذي يتضمن بطارية ضخمة ومعالجا فائقا.

وأوضحت سامسونغ أن هاتفها الجديد ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

ويعتمد Galaxy F62 الجديد على المعالج Exynos 9825 الفائق، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسوميات ARM Mali-G76.

ويتوفر Galaxy F62 الجديد بذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 6 أو 8 جيجابايت مع 128 جيجابايت من ذاكرة الفلاش.

ويمكن توسيع ذاكرة الفلاش باستخدام بطاقة ذاكرة microSD.

بطارية 7 آلاف مللي أمبير

ويشتمل الهاتف على فتحتين مخصصتين لبطاقة SIM.

ويمكن شحن البطارية الضخمة، التي تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة، بما يصل إلى 25 وات عبر مقبس USB-C.

ويأتي الهاتف مزودا بشاشة sAMOLED+ يمكنها عرض 110 % من نطاق الألوان NTSC. وتتميز الشاشة قياس 6.7 بوصة بدقة وضوح 1080 بيكسل.

كاميرا رباعية

وزودت سامسونغ هاتفها الجديد بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

وفي الخلف توجد كاميرا رباعية تتألف من عدسة أساسية بدقة 64 ميجابيكسل وأخرى ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل.

أما الكاميرا الثالقثة فتأتي مع عدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل وعدسة لاحتساب بيانات العمق بدقة 5 ميجابيكسل.

ويعتمد الهاتف Galaxy F62 الجديد على واجهة المستخدم One UI 3.1 على أساس Android 11.