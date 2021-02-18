تكنولوجيا: GSMA تصر على عقد مؤتمر MWC في برشلونة هذا العام في ظل وباء COVID-19

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي تم إلغاء مؤتمر الجوالات العالمي MWC في برشلونة، أي أكبر مؤتمر جوالات بالعالم، بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى إلزام جميع الأشخاص ببيوتهم لمنع تفشي الوباء. وقامت بعض الشركات والمنظمات بإلغاء فعالياتها والاضطرار إلى عرضها بشكل إلكتروني عبر الإنترنت.

ولكن الآن، أصرت منظمة GSM على عقد مؤتمر MWC لعام 2021 بشكل مباشر في برشلونة في ظل هذا الوباء.

وقال، جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لجمعية GSM، انه عادةً ما يحضر أكثر من 100000 شخص إلى مؤتمر MWC، ولكن هذا العام سيتم تقليص هذا الرقم، إذ من المتوقع أن يسافر حوالي 50000 شخص إلى برشلونة.

وأشارت صفحة الأمان والسلامة الخاصة بالحدث أن المنظمين “سيتحكمون في كثافة الحشود” وسيطلبون أرتاء الكمامة. وقال هوفمان انه لا يتوقع أن يكون جميع الحاضرين للمؤتمر تم تحصينهم باللقاح الخاص بـ COVID-19، وأضاف: “من وجهة نظرنا سيكون أمرًا رائعًا إذا تم تطعيم العالم بأكمله، ولكن لا يمكننا الاعتماد على ذلك في عام 2021”.

بالتأكيد تعتبر الاجتماعات والأحداث الكبيرة في ظل هذه الظروف بمثابة مجازفة كبيرة، خاصة عندما يكون الأمر مرتبط بالسفر الدولي.

جدير بالذكر أن منظمة GSM قد كافحت ضد إلغاء مؤتمرها لعام 2020، والذي كان من المقرر عقده في فبراير الماضي، تمامًا في الوقت الذي تفشي فيه الفيروس بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. وتطلب الأمر من العلامات التجارية الكبرى مثل LG و ZTE و Sony و Amazon الانسحاب من المجموعة لإلغاء الحدث.

لا يزال COVID-19 يمثل تهديدًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، إذ يبلغ متوسط ​​عدد الحالات الجديدة في إسبانيا حاليًا حوالي 12000 حالة و 400 حالة وفاة يوميًا. وفي حين انه قد يتحسن الوضع بحلول شهر يونيو، إلا أن الناس ستظل عرضة للإصابة بالمرض في جميع أنحاء العالم.

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