تكنولوجيا: نينتندو تُعلن عن لعب Splatoon 3 و Skyward Sword والمزيد خلال فعاليات Nintendo Direct

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، استضافت نينتندو عرضًا مباشرًا مدته 50 دقيقة حيث عرضت بعض العناوين الجديدة من الألعاب وعرضت مقاطع تشويقية جديدة لبعض هذه الألعاب.

ومن بين العناوين التي تم الإعلان عنها كانت هناك ثلاث ألعاب كبيرة وهم: Splatoon 3 و Mario Golf: Super Rush و The Legend of Zelda: Skyward Sword HD.

لعبة Legend of Zelda: Skyward Sword HD

تم إصدار Skyward Sword في الأصل على Wii عام 2011، والآن ستأتي إلى جهاز Switch في شهر يوليو مع عناصر تحكم Joy-Con معدلة في الحركة حيث تصبح وحدات التحكم بمثابة سيف ودرع.

لعبة Splatoon 3

ستأتي لعبة Splatoon 3 إلى Switch في عام 2020، وهي تعتبر التكملة لإصدار Splatoon 2.

لعبة Mario Golf Super Rush

مغامرة ماريو الرياضية الثالثة على Switch، بعد التنس والأولمبياد مع Sonic، الآن سنرى Mario Golf Super Rush عند إطلاقها في شهر يونيو.

لعبة Xenoblade Chronicles characters join Super Smash Bros. Ultimate

لعبة Star Wars Hunters

لعبة Project Triangle Strategy, a new Square Enix RPG

لعبة No More Heroes 3

لعبة Hyrule Warriors: Age of Calamity expansion pass

لعبة DC Super Girls: Teen Power

لعبة Miitopia

لعبة Animal Crossing x Super Mario Bros

لعبة Fall Guys: Ultimate Knockout

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