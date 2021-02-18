شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المريخ يظهر فى سماء الليل تزامنا مع محاولة ناسا الهبوط بمركبتها على سطحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون كوكب المريخ مرئيًا تمامًا في الليل بالتزامن مع هبوط المركبة الجوالة "المثابرة" التابعة لوكالة ناسا على سطح الكوكب الأحمر، فإنه من المقرر أن يرتفع كوكب المريخ بعد غروب الشمس مع اقتراب الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، وسيكون مرئيًا طوال الليل كنقطة حمراء برتقالية، بجوار القمر مباشرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه في غضون ذلك، من المقرر أن تهبط مركبة المثابرة على الكوكب الأحمر عند الساعة التاسعة على بعد حوالي 124 مليون ميل (200 مليون كيلومتر) من الأرض.

ولن يحتاج مراقبو النجوم حول العالم إلى أي معدات خاصة لرؤية المريخ، على الرغم من أن زوجًا من المناظير سيوفر رؤية أفضل.

قال أوسنات كاتز، الخبير في تاريخ الفضاء وطالب الدكتوراه في يونيفرسيتي كوليدج لندن، إن كوكب المريخ هو أحد أسهل الكواكب التي يمكن رؤيتها في سماء الليل، حيث يتوهج باللون البرتقالي اللامع".

كما أنه كان مرتفعًا في السماء منذ النصف الثاني من العام الماضي، ولا تحتاج إلى أي معدات خاصة لرؤيته، فطالما أنها ليلة صافية، يمكن بشكل عام اكتشافه.

ويمكن التعرف على المريخ من خلال لونه الأحمر الصدئ المميز، وسيكون هناك أيضًا اقتراب إلى حد ما أو جاذبية للقمر والمريخ الليلة، مما يعني أنهما سيظهران بجانب بعضهما البعض في سماء الليل.

وهذا مفيد لمراقبي النجوم، الذين سيكون عليهم فقط العثور على القمر في السماء إذا كانوا يريدون العثور على المريخ هذا المساء، ولكن لن يتمكنون من التقاط الاثنين معًا من خلال التلسكوب لأنهما لا يزالان بعيدين جدًا عن بعضهما البعض.