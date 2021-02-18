شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تعلن اتهامات ضد قراصنة من كوريا الشمالية بهجمات إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة العدل الأمريكية، عن التهم الموجهة لثلاثة من مبرمجي الكمبيوتر الكوريين الشماليين متهمين بالتآمر لابتزاز أكثر من 1.3 مليار دولار من البنوك والشركات الأخرى في جميع أنحاء العالم، وفقا لما نقله موقع the Verge عن صحيفة واشنطن بوست.

وترجع القضية لعام 2018، عندما وجهت وزارة العدل تهماً إلى عميل كوري شمالي، بارك جين هيوك، لتورطه في اختراق Sony Pictures الشهير في عام 2014، فضلاً عن هجوم WannaCry الفدية المدمر لعام 2017.

وفي لائحة الاتهام غير المختومة، تم اتهام بارك وآخرين بالمشاركة في مؤامرة كاسحة لاختراق البنوك وتبادل العملات المشفرة بالإضافة إلى إنشاء فيروس WannaCry.

وقال مساعد المدعي العام جون سي ديمرز في بيان: "عملاء كوريا الشمالية، الذين يستخدمون لوحات المفاتيح بدلاً من البنادق وسرقة المحافظ الرقمية للعملات المشفرة بدلاً من أكوام النقود، هم اللصوص المصرفيون الرائدون في العالم". "ستستمر الوزارة في مواجهة النشاط السيبراني الخبيث بأدواتنا الفريدة والعمل مع زملائنا من الوكالات ومجموعة الدول التي تلتزم بالمعايير اللازمة لفعل الشيء نفسه."

وتم تقديم لائحة الاتهام في ديسمبر وتزعم أن المتهمين يعملون لصالح وكالة الاستخبارات العسكرية لكوريا الشمالية، المكتب العام للاستطلاع.

وتقول وزارة العدل الأمريكية، إن المتهمين استهدفوا عمليات تبادل العملات المشفرة، وسرقة الملايين من البنوك والشركات في جميع أنحاء العالم. كما أنهم متهمون بحملات تصيد متعددة من مارس 2016 إلى فبراير 2020 تستهدف المقاولين العسكريين الأمريكيين وشركات الطاقة والتكنولوجيا ووزارتي الخارجية والدفاع.

ووفقًا للائحة الاتهام، يتنوع ضحايا مؤامرة القرصنة واسعة النطاق هذه من البنك المركزي البنجلاديشي إلى شركات العملات المشفرة الموجودة في كوريا الجنوبية وإندونيسيا وسلوفينيا.