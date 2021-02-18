شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمنافسة تيك توك.. إطلاق الإصدار التجريبي من YouTube Short مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد موقع يوتيوب لإطلاق نسخة تجريبية من منافسه TikTok، في الولايات المتحدة اعتبارًا من شهر مارس وفقا لما أعلنه مدير المنتج نيل موهان في منشور بمدونة، حيث سيقدم الموقع عدد من الميزات في الأشهر المقبلة وفقا لموقع The Verege.

وقال موهان إن فريق YouTube سيعطي المزيد من منشئي المحتوى الوصول إلى فيديوهات قصيرة في الولايات المتحدة، مضيفا أن فريق YouTube حقق نجاحًا مع فيديوهات "شورتس" في الهند، حيث كانت الميزة موجودة منذ عدة أشهر.

وكان قد أشار في ديسمبر الماضي إلى تضاعف عدد القنوات الهندية التي تستخدم أدوات إنشاء الأفلام القصيرة أكثر من ثلاثة أضعاف، ويتلقى YouTube شورت الآن أكثر من 3.5 مليار مشاهدة يوميًا على مستوى العالم".

وكانت تقرير قد أفادت بأن YouTube كان يعمل على منافسة TikTok لأول مرة في أبريل 2020، لكن YouTube لم يطرح الأفلام القصيرة في الهند حتى سبتمبر، بينما كانت الشركة تحاول اكتشاف كيفية توسيع قاعدة مستخدميها في أعقاب الشعبية الهائلة لـ TikTok، كما كان Instagram يفعل الشيء نفسه، حيث أطلق Instagram Reels قبل وقت قصير من طرح YouTube لـ Short، مما أدى إلى قيادة اثنتين من أكبر المنصات التقنية والاجتماعية في العالم للحاق بتطبيق ByteDance.

وحقق فريق YouTube نجاحًا في الهند، فليس من المستغرب أن يحاول موقع YouTube نقل الأفلام القصيرة إلى أيدي المبدعين والمستخدمين في أسرع وقت ممكن.

كانت TikTok تشهد ارتفاعات مستمرة في النمو بحلول نوفمبر 2020، مما أدى إلى مضاعفة قاعدة المستخدمين لديها ثلاث مرات في 2018، مثل الشركات الأخرى، فقد ساعد الوباء أعمال TikTok، مما منح الأشخاص العالقين في المنزل القدرة على التفاعل مع تيار لا ينتهي من الجديد ومقاطع فيديو قصيرة يصنعونها بانفسهم.

ومن المتوقع أن يتجاوز TikTok مليار مستخدم نشط هذا العام.

ويساعد كل هذا في توضيح سبب إيجاد YouTube طرقًا جديدة لمنح المبدعين ميزات تجعلهم يصنعون مقاطع فيديو للمنصة (بدلاً من التركيز بالكامل على TikTok أو Reels).

وأعلنت مدونة موهان أيضًا عن ميزات جديدة لتحقيق الدخل، بما في ذلك التصفيق، والتي ستسمح للمعجبين بشراء رسم متحرك للتصفيق لمرة واحدة يظهر أعلى الفيديو.

ويحصل المبدعون على نسبة معينة من الإيرادات من كل تصفيق يتم شراؤه، توجد بالفعل أدوات مماثلة مثل هذه، بما في ذلك Super Chat.

ولم يذكر موهان متى ستصبح الميزة متاحة لمنشئي المحتوى، ولكن يجب أن يتمكن الأشخاص فقط من "فتحها" في وقت لاحق من هذا العام.

علاوة على ذلك، يختبر YouTube بشكل تجريبي "تجربة تسوق متكاملة جديدة" سيتم طرحها في وقت لاحق من هذا العام. الفكرة هي أنه يمكن للأشخاص شراء العناصر من القنوات التي يثقون في آرائها، يمكن لمنشئي المحتوى وضع علامة على المنتجات في مقاطع الفيديو الخاصة بهم للسماح للمشاهدين بشرائها إذا رغبوا في ذلك، وفقًا لمتحدث باسم YouTube.

طالما أن المنتج موجود في كتالوج YouTube، يمكن لمنشئي المحتوى وضع علامة عليه ويمكن للمشاهدين شراء هذه المنتجات.