تكنولوجيا: EA و Velan Studios يقدمان لعبة Knockout City في شهر مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة EA بالتعاون مع استديوهات فيلان عن مشروعهما الجديد وهي لعبة Knockout City القادمة حصريًا عبر منصة نينتندو سويتش في شهر مايو من هذا العام.

وتعتبر Velan Studios هي المطور الرئيسي للعبة Mario Kart Live: Home Circuit الداعمة للواقع المعزز والتي تم إطلاقها في الخريف الماضي. وعلى عكس Mario Kart، لن تقدم Knockout City تقنية الواقع المعزز أو أي تقنيات شبيهة، ولكن صرحت Velan بانها قامت بتطوير محركات جديدة للتقليل من التباطؤ في اللعبة.

وتعتبر Knockout City بديلاً افتراضيًا للعبة dodgeball 3v3؛ وهي عبارة عن لعبة مراوغة مثيرة شبيهة برياضة كرة اليد ولكن من نوع مختلف ويشارك فيها مجموعة من اللاعبين لرمي الكرة بقوة في جسد اللاعب لكي يربح المباراة.

وفي Knockout City ستتمكن من التقاط الكرات وإعادة رميها على لاعبين آخرين، أو يمكن أن تصبح أنت الكرة وأن تجعل الآخرين يرمونك.

من المقرر إطلاق اللعبة في 21 مايو.

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