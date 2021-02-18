«أبلكيشن مجاني.. الأول من نوعه».. «لو في الشارع وعايز تدخل تواليت».. تطبيق «مزنوق» بيحل الأزمة وبيحدد أقرب «حمام»

الشارقة - اميمة ياسر - كم مرة شعرت بأنك ترغب في قضاء حاجتك لكن لم تعرف مكان أقرب دورة مياه أو أكثرهم نظافة وأمانا؟.. من هنا جاءت فكرة تطبيق لحل مشكلة غياب دورات المياه، يرفع التطبيق شعار "أقرب حمام في المدينة”، ويتيح معلومات عن تلك الحمامات ومستوى النظافة، كما يسمح للمستخدم بتقييمها.

«مزنوق» كلمة تتردد كثيرا بين الناس عندما يشعرون بأنهم يحتاجون دخول «الحمام»، خاصة في حال كان الشخص في الشارع ويبحث عن مكان قريب منه لقضاء حاجته، ومن أكثر الناس الذي تعاني من هذا الأمر هم أصحاب الأمراض المزمنة كأمراض السكر أو الكلى أو القولون أو التهابات المثانة وغيرهم، دائما يرغبون في ذلك عدة مرات في اليوم، ما يواجهون مشكلة أثناء تواجدهم بالشارع، من هنا قرر شاب من عمل تطبيق للبحث عن أقرب حمام من مكان تواجد الشخص.



مع اعتماد الكثيرين على استخدام الهواتف الذكية، ظهرت العديد من التطبيقات الخدمية الجديدة التي تتطور باستمرار لمساعدة مستخدميها في حياتهم اليومية لجعلها أكثر سهولة وكفاءة، ومن بينها تطبيقات توفر للمستخدمين خدمات كثيرة كالعثور على مكان ما يبحثون عنه، ومن أحدث الأمثال على هذه التطبيقات هو تطبيق يدعى "مزنوق".



يعتبر تطبيق "مزنوق" الأول من نوعه في الوطن العربي، وهو يعمل على مساعدة المستخدم على إيجاد أقرب حمام منه لقضاء حاجاته، حيث سيتمكن باستخدام الهاتف الذكي أثناء تواجده في الشارع من العثور على حمام من خلال تحديد موقعه باستخدام خاصية "GPS". حسبما نشر موقع "صدى البلد".



ويهدف التطبيق لمساعدة الكثير من الناس أصحاب الأمراض المزمنة كأمراض السكر أو الكلى أو القولون أو التهابات المثانة، الذين يرغبون في قضاء حاجاتهم في أي وقت، وقد تواجههم مشكلة كبيرة في معرفة أقرب حمام في المكان الذي يتواجدون به لقضاء حاجتهم.



وفيما يلي نقدم إليك كل ما تريد معرفته عن تطبيق "مزنوق":

1. يعمل تطبيق "مزنوق" باستخدام خاصية الـ GPS، تلقائيا على الهواتف الذكية لتحديد أقرب الأماكن التي يتواجد به مرحاض، حيث يمكن للمستخدم قضاء حاجته أثناء تواجده بالشارع.



2. يتوفر تطبيق "مزنوق" في مصر مجانا على متجر آب ستور لمستخدمي هواتف آيفون ومتجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد والموقع الخاص به، ويمكن استخدامه في أي وقت دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.



3. يوضح لك تطبيق "مزنوق" أماكن الحمامات أو التواليت القريب من موقعك في الشارع، كما يوضح أيضا مواصفات هذا المكان وإمكانياته ومستوى النظافة.



4. يعرض تطبيق "مزنوق" لمستخدميه معلومات عن الحمام الذي سيتجه إليه، مثل مواعيد العمل وهل متاح للرجال والسيدات أم لا.



5. يقوم التطبيق أثناء استخدامه بتسهيل العثور أقرب حمام عمومي في نطاق 5 كيلومترات من المستخدم، ويعرض الاتجاهات إليه على الخريطة باستخدام خدمة تحديد المواقع العالمية GPS.



6. يستطيع المستخدم من خلال تطبيق "مزنوق" العثور على أقرب أماكن يتواجد فيها حمام ومنها محطة بنزين أو كافيه أو مطعم، حيث يعمل مطورو التطبيق على التعاقد مع المسئولين عن تلك الأماكن للسماح للمستخدم بالدخول فيها مقابل دفع رسوم بسيطة مثل جنيه أو 2 جنيه فقط.

أحمد علي مصمم منتجات رقمية، وصاحب فكرة تطبيق «مزنوق» المتوافر حاليا في نظام التشغيل «IOS» والمتجر الخاص به: « التطبيق شغال في مصر بدأنا من فترة كبيرة، والهدف منه أنه بيوصل الشخص لأقرب حمام في منطقته وحاليا موجود على بلاي ستور وممكن قريب يبقى على الأندرويد»، وفقا لحديثه لـ«الوطن».

«فكرة التطبيق جاتلي لأني مريت بمواقف شخصية كتير وكانت معضلة إني ألاقي حمام نضيف في الشارع وحتى الحمامات العامة مهملة جدا والمفروض كمان إني بدفع فيها فلوس».. وصف أحمد عن سبب تنفيذه التطبيق حيث إنه يعمل في تصميم التطبيقات والمواقع الإلكترونية منذ نحو 10 أعوام موضحا: «دلوقتي أي حد في الشارع شاب صغير، أو كبير في السن، مريض السكر والكلى، أو حامل ، أو حد معاه أطفال، عندهم مشكلة أنهم يلاقوا حمام في الشارع وممكن الشخص ميكونش عارف أقرب حمام فين، ده هيسهل لي جدا». حسبما نشر موقع "الوطن".

وشرح «أحمد» أن التطبيق يمكن الشخص عند البحث عن أقرب أماكن يتواجد فيها حمام، مثل «بنزينة أو كافيه أو مطعم أو غيره»: مضيفا أن مرحلة التطبيق، «مرحلة تجريبية وبنعمل مراجعة للمكان ده وبنخلي حد من نفس المنطقة المحيطة يتأكد من المكان ده والخصوصية اللي فيه وبعدها بيتم إدراجه في التطبيق عشان نضمن أنه كويس».

وأضاف أن التطبيق يعمل على التعاقد مع عدد من الحمامات للسماح بالدخول فيها برسوم بسيطة مثل جنيه أو 2 جنيه فقط، موضحا: «مش كل الأماكن زي بعض بيكون الموضوع مختلف، وتطبيق كمزنوق معمول في مصر ومتوجه للسوق المصرية وبعدها ممكن يبقى بره مصر والتطبيق في المرحلة التجريبية في المدن الرئيسة في مصر وبنضيف الأماكن بطريقتنا إحنا».

«إحنا متبعين مبدأ أن لا ضرر ولا ضرار وأن ميكونش في ضرر على صاحب المكان ويكون في منفعة كمان في المرحلة الفعلية ».. بحسب أحمد الذي أكد أن التطبيق متوفر مجاني على متجر آبل ويعمل حاليا لإتاحته على أجهزة أندرويد للاستفادة منه.