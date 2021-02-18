غوغل تنافس عمالقة مصنعي الهواتف الذكية بـ”Pixel 6″

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 7 دقائق

تسعى شركة غوغل الأمريكية للمنافسة في سوق الهواتف الذكية من خلال هواتف ”بيكسل“ (Pixel )، التي تعد أفضل الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وفي العام الماضي كان هاتف (Pixel 5) موضع إشادة من الكثيرين لمواصفاته القوية ودعمه العديد من الميزات الجيدة بالإضافة إلى توفيره بسعر منافس للغاية.

ويبدو من التقارير التقنية المتواترة أن ”غوغل“ تعمل بصمت وسرية على هاتف (Pixel 6) الرائد كما كان يحدث في كل عام وفي هذه الفترة بالتحديد، وقد تعمد الشركة إلى تحسين الكثير من الأمور التي تجعلها تنافس بهاتفها الجديد عمالقة سوق الهواتف الذكية.

وسرت شائعات أخيرا بأن ”غوغل“ تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي في وقت ما في المستقبل القريب، وثارت تساؤلات حول إمكانية أن يكون ذلك الهاتف القابل للطي Pixel 6 أم، جهازا آخر تماما؟.

وفي حال كان الهاتف تقليديا من ”غوغل“ ولن يكون قابلا للطي، فنستعرض في التقرير الآتي بعضا من الأمور التي يجب على ”غوغل“ مراعاتها ووضعها في هاتفها الجديد لينال قبولا واسعا في العالم ويصبح منافسا قويا للهواتف الرائدة.

وتشمل التحديثات المطلوبة من ”غوغل“ زيادة دعم الفترة الزمنية المتعلقة بتحديث نظام التشغيل، وتضمين أحدث المعالجات، ورفع معدل تحديث الشاشة، إلى جانب التركيز على إستراتيجية واضحة حول مواصفات الكاميرا.

ويأمل بعض المستخدمين من محبي هواتف ”بيكسل“ أن تقوم ”غوغل“ بطرح طراز ثان من هاتف Pixel 6 بشاشة أكبر، إذ دأبت الشركة على إصدار هواتف بشاشات صغيرة نسبيا مقارنة بالهواتف الدارجة في السوق.