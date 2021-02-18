تكنولوجيا: لعبة The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD ستصل إلى نينتندو سويتش في 16 يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خلال فعاليات حلقة Nintendo Direct، كشفت شركة نينتندو اليابانية أن نسخة The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ستصل إلى منصة نينتندو سويتش في 16 يوليو المقبل، حيث ستأخذ اللاعبين إلى بدايات قصة السلسلة قبل للتعرف على تلك التجربة الممتعة التي حققت نجاحات كبيرة على مدار أجزائها.

وعلى ما يبدو فإن اللعبة ستدعم يدي تحكم Joy-Con فضلًا عن إمكانات جهاز سويتش بشكل كامل.

فستكون هذه النسخة من اللعبة قابلة للتشغيل تمامًا باستخدام عناصر التحكم في لوحة الألعاب التقليدية. وسيعمل وضع التحكم الجديد على تعيين حركات السيف على عصا الإبهام اليمنى، مما يسمح لك بنقر عصا التحكم لتحريك السيف في أي اتجاه.

وتقول نينتندو انه تم إضافة عناصر التحكم في لوحة الألعاب للتأكد من أن اللعبة قابلة للتشغيل على Switch Lite وفي وضع Nintendo Switch المحمول باليد.

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