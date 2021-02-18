SQ4D تنتقل بالطباعة الثلاثية الأبعاد إلى المستوى التالي

دبي - يزن راشد - تبنى معظم المنازل بواسطة الخرسانة، لكن منزلًا تجريبيًا في بلدة كالفيرتون في نيويورك تم تشييده بالمسح الضوئي، وتم صنع جدرانه باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد عملاقة، وتم بناء المنزل التجريبي من شركة البناء SQ4D، لتظهر للجمهور والصناعة ما هو ممكن.

وأدرجت الشركة الآن للبيع أول منزل مطبوع ثلاثي الأبعاد في بلدة ريفرهيد بالولايات المتحدة، بحيث إن هذا العقار السكني، الذي تمت طباعته في الموقع باستخدام نظام البناء الروبوتي المستقل ARCS، هو أول منزل مطبوع ثلاثي الأبعاد من المقرر أن يحصل على شهادة إشغال وهو مدرج في موقع العقارات Zillow للبيع كمنزل جديد بسعر 299000 دولار

ومع وجود مرآب منفصل بمساحة 750 قدم مربع، يغطي المنزل نحو 1400 قدم مربع (130 مترًا مربعًا)، ويتم تصنيع الأسطح والأساس والبلاطة جنبًا إلى جنب مع الجدران بالكامل باستخدام الطابعة الثلاثية الأبعاد، وتقدم SQ4D ضمانًا محدودًا لمدة 50 عامًا على الهياكل المطبوعة ثلاثية الأبعاد.

وقال (كيرك أندرسن) Kirk Andersen، مدير العمليات في SQ4D: إننا نبني باستمرار، ونطلب من الماكينة التجول واتباع مخطط الطابق الخاص بك في كل مرة أثناء مرورنا.

وكان على أندرسن وزملاؤه تصميم وبناء طابعات خاصة لتحقيق حلمهم بحجم المنزل، وقال أندرسن: لقد أخذنا فكرة طابعة مكتبية بلاستيكية ثلاثية الأبعاد وأردنا جعلها أكبر حجمًا ونفث الخرسانة.

وأضاف: نضع المسارات على كل جانب من جوانب الهيكل حيث نخطط للطباعة، وقد أنشأنا جسرنا العملاق، وتتحرك طابعتنا الكبيرة الحجم ذهابًا وإيابًا، وتنفث هذه الطبقات واحدة تلو الأخرى، وتكدس، وتبني جميع جدرانك.

وأوضح أندرسن أن وقت الطباعة الفعلي للجدران استغرق نحو 48 ساعة، كجزء من عملية شاملة استمرت ثمانية أيام لبناء المنزل بأكمله.

وقال: إن هذا أسرع بكثير وأرخص بنحو 30 في المئة بشكل عام من المنزل المبني باستخدام أساليب البناء القياسية، حيث يحتاج العمال إلى سحب الطوب يدويًا وتكديسه.

وتسمح تكنولوجيا الشركة باستبدال كثافة العمالة بالطابعة مع نفث الخرسانة بشكل أسرع بكثير مما يمكن للعمال وضع الطوب.

ويضم هذا المنزل 3 غرف نوم وحمامين كاملين ويتميز بمخطط طابق مفتوح، وتم بناء هذا المنزل بالخرسانة، مما يوفر قوة ومتانة لا يمكن أن يضاهيها هيكل الإطار الخشبي التقليدي.

وقال أندرسن: ليس كل من في صناعة البناء سعيدًا بهذا الاحتمال، وقد تلقت العملية ردود فعل متباينة، مع بعض الشك على وجه الخصوص من التجار الأكبر سنًا، وأعتقد أن الناس غير مستعدين تمامًا لكيفية تغيير هذا البناء، وهذه هي البداية فقط.

ويمكن أن تؤدي تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد الخاصة بشركة SQ4D إلى إيجاد حل دائم لهذه الأزمة عن طريق تقليل تكلفة بناء المنازل الجديدة بشكل كبير.

وقال (ستيفن كينج) Stephen King من Realty Connect، وكيل Zillow Premier الذي لديه القائمة: بسعر 299،999 دولار، يتم تسعير هذا المنزل بنسبة 50 في المئة أقل من تكلفة المنازل المشيدة حديثًا في ريفرهيد، ويمثل خطوة رئيسية نحو معالجة أزمة الإسكان الميسور التكلفة الذي تعاني منها المنطقة.

وتؤدي قائمة SQ4D لأول منزل مطبوع ثلاثي الأبعاد إلى تغيير صناعة البناء إلى الأبد، مما يجعل شعارها “تغيير طريقة بناء العالم” حقيقة واقعة، ولدى الشركة حاليًا خطط بناء قيد المراجعة من نيويورك إلى كاليفورنيا.