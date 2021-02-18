FPS Boost يضاعف معدلات الإطارات في الألعاب

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة مايكروسوفت ميزة FPS Boost الجديدة لمنصاتها للألعاب الأحدث Xbox Series X و Xbox Series S المصممة لجعل الألعاب الحالية تعمل بشكل أفضل.

وبينما ركزت مايكروسوفت سابقًا على تحسين معدلات الإطارات مع التوافق مع الإصدارات السابقة لمنصاتها للألعاب الأحدث Xbox Series X و Xbox Series S، تم تصميم FPS Boost خصيصًا لتحسين الألعاب القديمة دون أن يضطر المطورون إلى القيام بأي عمل إضافي.

وتضاعف بعض الألعاب معدلات عرض الإطارات تقريبًا، وتقول عملاقة البرمجيات: إنها شهدت بعض الحالات التي تضاعفت فيها معدلات الإطارات أربع مرات بالنسبة للألعاب المتوافقة مع الإصدارات السابقة.

ووفقًا للشركة، فإن الألعاب الأولى التي تدعم FPS Boost هي Far Cry 4 و New Super Lucky’s Tale و Sniper Elite 4 و UFC 4 و Watch Dogs 2.

وتختلف التحسينات عبر الألعاب، حيث تعمل New Super Lucky’s Tale الآن بمعدل تحديث يصل إلى 120 إطارًا في الثانية و UFC 4 تعمل الآن بمعدل تحديث يصل إلى 60 إطارًا في الثانية عبر منصة Xbox Series S على وجه التحديد.

وتتضمن الألعاب التي تعمل مع FPS Boost مؤشرًا جديدًا عندما تضغط على زر Xbox عبر ذراع تحكم، تمامًا مثل كيفية ظهور Quick Resume أو مؤشرات HDR التلقائية اليوم عبر منصات Xbox Series X و Xbox Series S.

ويوضح (بول إنج) Paul Eng، مدير البرامج في Xbox، أن هذه مجرد البداية، ونحن نتجه إلى الإعلان عن المزيد من الألعاب الداعمة للميزة الجديدة، حيث نطرح رموز القائمة الجديدة وإعدادات النظام في تحديث قادم للنظام.

وقال: يصل تحديث لوحة المعلومات الجديد هذا في الربيع، ويشمل القدرة على تبديل خيارات التوافق في الألعاب، وتكون قادرًا على تعطيل HDR التلقائي أو تبديل ميزة FPS Boost الجديدة هذه وإيقاف تشغيلها لرؤية التأثير الذي توفره أو تشغيل الألعاب بشكلها الأصلي.

وتطرح مايكروسوفت FPS Boost على نطاق أوسع قريبًا مع التحديث الجديد للوحة المعلومات.

وفي حين أن القائمة الأولية محدودة نوعًا ما، تقول مايكروسوفت: إنها تخطط للإعلان عن المزيد من الألعاب التي تدعم FPS Boost في الأشهر المقبلة.