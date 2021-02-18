كل ما تريد معرفته عن نظام التشغيل أندرويد 12 القادم

دبي - يزن راشد - يعد أندرويد هو نظام تشغيل الهواتف الذكية الأكثر شيوعًا في العالم، حيث تعمل به مليارات الهواتف الذكية حول العالم. ونتيجة لذلك؛ أصغر التغييرات فيه لديها القدرة على التأثير في ملايين المستخدمين. لذلك دائما ما ننتظر الإصدار الجديد كل عام لمعرفة التغييرات والميزات الجديدة التي ستصل إلى هواتفنا.

عند الحديث عن ذلك، فإن نسخة المعاينة الأولي للمطورين من نظام (أندرويد 12) Android 12 من المتوقع أن تطلقها جوجل قريبًا جدًا، وستجلب العديد من التحسينات والميزات الجديدة.



سنستعرض اليوم كل ما تريد معرفته عن نظام أندرويد 12 القادم.. تاريخ الإصدار، والتحسينات والميزات الجديدة التي ستقدمها جوجل، وغير ذلك الكثير:

أولًا؛ متى ستطلق جوجل نسخة المعاينة الأولى للمطورين من أندرويد 12:

لم تؤكد جوجل تاريخ الإصدار الرسمي لنظام التشغيل أندرويد 12 حتى وقت كتابة هذا التقرير، ومع ذلك؛ يمكننا إجراء بعض التخمينات بناءً على مواعيد إطلاق الإصدارات السابقة.

أطلقت جوجل نسخة المعاينة الأولى للمطورين من نظام أندرويد 10 في مارس 2019، ثم أطلقت النسخة نفسها من نظام أندرويد 11 العام الماضي يوم 19 فبراير 2020، قبل بضعة أسابيع من إطلاق الإصدار التجريبي في مارس، مما منح المطورين مزيدًا من الوقت لتكييف تطبيقاتهم مع النظام الجديد وواجهات برمجة التطبيقات المقدمة في التحديث.



لذلك من المتوقع أن تطلق نسخة المعاينة الأولي للمطورين من نظام أندرويد 12 هذا العام خلال الأسبوع القادم، أو في بداية شهر مارس.



تعتبر نسخ المعاينة للمطورين غير مستقرة إلى حد كبير، وليست مخصصة للمستخدمين العاديين، كما تحتفظ جوجل أيضًا بالحق في إضافة بعض الميزات الجديدة أو حذف بعضها في هذه المرحلة، لذلك لا تتفاجأ إذا رأيت ميزة في نسخة المعاينة للمطورين الأولى ولم تكن موجودة في الإصدارات التالية من نظام أندرويد.



الجدير بالذكر أن نسخ المعاينة للمطورين تقتصر على هواتف جوجل (Pixel) المدعومة، ولكن يمكنك تجربتها في هواتف أندرويد الأخرى عن طريق تحميل نسخة (GSI) وهي مخصصة لمطوري التطبيقات لإجراء التحقق من صحة التطبيق ولأغراض التطوير.

ثانيًا؛ متى ستطلق جوجل الإصدار النهائي من نظام أندرويد 12؟

عادة؛ بعد إطلاق إصدارين من نسخ المعاينة للمطورين من النظام (Developer Preview)، ننتقل إلى الإصدارات التجريبية العامة التي تحمل اسم (Android 12 Beta)، مع المتوقع أن نرى الإصدار الأول في شهر مايو أو يونيو 2021، وستكون هذه الإصدارات مستقرة إلى حد ما، وستعطينا فكرة واضحة عما سيبدو عليه الإصدار النهائي من نظام التشغيل أندرويد 12.

بعد إطلاق أكثر من إصدار تجريبي من النظام نتوقع أن تطرح جوجل الإصدارال نهائي المستقر من نظام (Android 12) في أواخر أغسطس أو في بداية سبتمبر 2021. كما هو الحال كل عام، ستكون هواتف جوجل (Pixel) هي أولى الهواتف التي تحصل على إصدارات مستقرة من نظام Android 12.

ثالثًا؛ أهم الميزات الجديدة في نظام أندرويد 12:

تجلب جميع إصدارات نظام أندرويد الرئيسية تغييرات كبيرة، ولكن كانت التغييرات التي حدثت على مدار السنوات القليلة الماضية أقل تأثيرًا من التغييرات الشاملة التي حدثت في بدايات النظام، وهي علامة على نضج النظام على مر السنين.

ومع ذلك؛ يمكننا توقع بعض الأشياء الجيدة في الإصدار القادم، ونظرًا إلى أن التحديث الأول لم يتم نشره بعد، فإن جميع المعلومات التالية حول الميزات الجديدة تستند إلى التسريبات والتوقعات والتقارير الأخرى التي جمعناها حول النظام:

1- تحديث واجهة المستخدم:

نشر موقع (XDA-Developers) سلسلة من الصور المسربة يُقال: “إنها مأخوذ من المسودة الأولية للمستندات التي توزعها جوجل على شركاء أندرويد”. وقد أوضح هذا التسريب أننا في نظام أندرويد 12 سنرى تحديثًا كبيرًا في واجهة المستخدم، حيث نرى واجهة مستخدم جديدة للوحة الإشعارات، مع استبدال الشفافية على اللوحة بخلفية ذات لون (بيج) Beige فاتح.

كما تحتوي أيقونات الإشعارات الآن على زوايا مستديرة أكثر وضوحًا، وانخفض عدد مربعات الإعدادات السريعة في الحالة الموسعة جزئيًا من 6 إلى 4، مما يفسح المجال لأيقونات أكبر.

2- بعض التحسينات في أدوات الشاشة الرئيسية widgets :

عندما أضافت آبل في نظام (iOS 14) أدوات الشاشة الرئيسية (widgets) جادلنا بأنها أفضل من التي يقدمها نظام أندرويد من سنوات في بعض النواحي. لذلك من المتوقع أن نرى تغييرات كبيرة في أدوات الشاشة الرئيسية في نظام أندرويد 12، ولكننا لا نعرف هل جوجل تخطط لإصلاح شامل للأدوات، أم تخطط على الأقل لإجراء بعض التغييرات.

3- أدوات جديدة للمحادثات:

نرى أيضًا في الصور المسربة لواجهة المستخدم الجديدة (أداة للمحادثات) Conversations widget جديدة في نظام أندرويد 12، التي قد تبرز الرسائل الأخيرة أو المكالمات الفائتة أو حالات النشاط. الأداة التي يتم عرضها صغيرة ويبدو أنها كبيرة بما يكفي لاستيعاب رسالة أو مكالمة أو حالة واحدة في كل مرة بحجمها الصغير هذا.

4- مؤشرات الخصوصية:

تظهر لقطات الشاشة التالية ما يشبه مؤشرات الخصوصية، يمكن للمستخدمين تلقي تحذير كمؤشر في شريط الحالة عندما يستخدم التطبيق الكاميرا أو الميكروفون. وقد يؤدي النقر فوق رموز شريط الحالة هذه إلى إظهار نافذة منبثقة أعلى الشاشة تخبرك بالضبط بالتطبيقات التي تستخدم الكاميرا أو الميكروفون.

تختبر جوجل مؤشرات الخصوصية هذه منذ أكثر من عامين حتى الآن، لذلك سيكون من الجيد رؤيتها تظهر أخيرًا في نظام (Android 12). قد تكون مؤشرات الكاميرا والميكروفون هذه إلزامية لتضمينها في إصدارات النظام، مع وجود مستندات مسربة تشير إلى ذلك يجب أن تظهر هذه المؤشرات بشكل بارز في الجزء العلوي من الشاشة، وأن تكون مرئية دائمًا عند الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون.

5- تحسين إعدادات الخصوصية:

يمكن أن تشهد إعدادات أندرويد للخصوصية تجديدًا أيضًا في أندرويد 12. قد تحتوي إعدادات الخصوصية الجديدة على مفاتيح لتعطيل الكاميرا وكتم صوت الميكروفون تمامًا، بالإضافة إلى تبديل الوصول إلى الموقع.

يمكنك بالفعل تعطيل جميع المستشعرات في جهازك باستخدام إعداد (إيقاف المستشعرات) sensors off في لوحة الإعدادات السريعة، ولكن لا يمكن عرض هذا الإعداد إلا بمجرد تمكين خيارات المطور. قد يجعل نظام (Android 12) إيقاف المستشعرات أكثر سهولة في الوصول إلى المستخدم من خلال وضعه في إعدادات الخصوصية.

6- ميزات مكافحة التتبع:

لقد أعربت جوجل عن نيتها لبناء إصدار أقل صرامة من ميزة شفافية تتبع التطبيقات التي قدمتها آبل. على الرغم من عدم الكشف عن هذه الميزة في تسريب حتى الآن.

تتطلع جوجل إلى تحقيق التوازن بين الخصوصية والإعلانات. وبالتالي من المحتمل أن يكون إصدار جوجل للميزة أقل صرامة وقد لا يتطلب من المطورين الحصول على إذن من المستخدمين لتتبع بياناتهم. قد يكون النهج الذي يمكن أن تتبعه جوجل في نظام أندرويد مشابهًا للنهج المخطط له في متصفح كروم، حيث أعلنت جوجل سابقًا عن خطط للتخلص التدريجي من وصول أي جهة خارجية إلى ملفات تعريف الارتباط في كروم لتحسين استهداف الإعلانات في غضون عامين. بدلاً من ذلك سيستخدم المتصفح بديلاً يسمح ببعض استهداف الإعلانات بجمع بيانات أقل تحديدًا.

7- تحسين ميزة تقسيم الشاشة لأداء المهام المتعددة:

تعتبر (تقسيم الشاشة) Split-screen ميزة موجودة في أندرويد منذ بضع سنوات، ولكنها تحتاج إلى بعض التحسينات. حيث قامت سامسونج في واجهة المستخدم الخاصة بهواتفها بتطوير الوظيفة بشكل أكبر من خلال ميزة “App Pair”التي تحديد لك تشغيل تطبيقين ترغب في فتحهما في وقت واحد ثم النقر فوق الرمز الناتج للقيام بذلك بسرعة كبيرة. وكان لدى LG و مايكروسوفت أيضًا أفكار مماثلة للأجهزة ذات الشاشات الثنائية.

تعمل ميزة سامسونج في الهواتف الذكية التقليدية بشكل أفضل، لذلك يُشاع الآن أن جوجل تعمل على تقديم وظيفة ميزة (App Pairs) هذه في أندرويد 12.

تعمل ميزة تقسيم الشاشة في أندرويد 11 عن طريق تثبيت تطبيق واحد في نافذة أصغر ثم تشغيل تطبيق آخر، مما يجعله عملية متعددة الخطوات. ولكن في نظام (Android 12) باستخدام ميزة (App Pairs) قد تتمكن من تشغيل تطبيقين في عرض الشاشة المنقسمة بنقرة واحدة.