تكنولوجيا: جوجل تعلن عن تحديثات جديدة لمنتجاتها تركز على التعليم

القاهرة - سامية سيد - تعلن جوجل عن مجموعة من الميزات الجديدة لمنتجاتها التي تركز على التعليم اليوم، بما في ذلك إعادة تسمية G Suite for Education إلى Google Workspace for Education.

وكشفت الشركة لأول مرة عن العلامة التجارية Workspace لمجموعة تطبيقات المكتب الخاصة بها في أكتوبر، لكن المجموعة التي تركز على التعليم احتفظت بعلامة G Suite التجارية حتى الآن وفقا لموقع The Verege.

ومن بين التغييرات الأخرى التي تم إجراؤها على المستويات المختلفة، تمت إعادة تسمية G Suite Enterprise for Education إلى Google Workspace for Education Plus.

وإذا كنت بالفعل أحد عملاء G Suite Enterprise for Education ، فسوف تنتقل تلقائيًا إلى Google Workspace for Education Plus.

وتعلن جوجل أيضًا عن تغييرات في سياسة تخزين البيانات لعملائها من التعليم، فضلا عن تغييرات في سياسة تخزين البيانات لعملائها في مجال التعليم.

وفي وقت سابق عرضت جوجل مساحة تخزين غير محدودة للمؤسسات المؤهلة، ولكن اعتبارًا من العام المقبل، ستنقل الشركة المدارس نحو نموذج تخزين مجمع، مما يوفر خطًا أساسيًا يبلغ 100 تيرابايت من التخزين المجمع المشترك بين مؤسسة.

وستدخل السياسة حيز التنفيذ لجميع عملاء Google Workspace for Education الحاليين في يوليو 2022.

وهناك أيضًا ميزات جديدة في الطريق لخدمة مؤتمرات الفيديو من Google Meet لتحسينها للتعلم الافتراضي، وبعض هذه الميزات تأتي للعملاء غير المتعلمين أيضًا.

الميزات الجديدة تشمل:

القدرة على كتم صوت كل شخص في مكالمة وإنهاء مكالمة لجميع الحاضرين، وسيتم طرح هذا قريبًا وسيصل إلى عملاء التعليم أولاً.

ردود أفعال الرموز التعبيرية، والتي سيتم إطلاقها بحلول أغسطس لجميع مستخدمي Meet.

محاضر الاجتماعات التي سيتم إطلاقها للعملاء في مجال التعليم والمؤسسات في وقت لاحق من هذا العام.

كما تعمل Google على دمج تطبيق Meet ومنتج Google Classroom بشكل أكثر إحكامًا، ولن يتمكن الطلاب من الانضمام إلى مكالمات Meet التي تم إنشاؤها من Classroom قبل قيام المعلم بذلك، وسيتمكن تطبيق Meet من تقييد الاجتماعات على الطلاب والمدرسين فقط في الفصل بناءً على قائمة طلاب Classroom. سيتم إطلاق هذه الميزات وغيرها في وقت لاحق من هذا العام.