مسبار الأمل يتواصل مع شبكة الفضاء العميق التابعة لـ”ناسا” في أستراليا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 ثواني

أعلن موقع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لشبكة الفضاء العميق (DSN)، أن مسبار الأمل الإماراتي يتواصل حاليا مع المحطة 34 من شبكة الفضاء العميق (DSN) التابعة لناسا في كانبيرا في أستراليا.

وأضاف الموقع أن المسبار سينتقل بعد ساعات التواصل معه من خلال شبكة (DSN) الموجودة في مدريد بإسبانيا.

وكمعظم الأجهزة التي تستكشف الفضاء السحيق التي تتابعها “ناسا”، تنتقل إشاراتها دوريا من هوائيات مختلفة حول العالم في أستراليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، حتى تضمن الاتصال الدائم معها مهما تحركت الأرض في دورتها اليومية.

ووصل مسبار الأمل بنجاح إلى مداره حول المريخ في 9 فبراير الجاري.

وأعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الأحد، أن “مسبار الأمل” أرسل أولى صوره التي التقطها للكوكب الأحمر.

وجاءت الصورة وفقاً للخطط الزمنية الموضوعة، مدشناً بذلك بداية مرحلة جمع 1000 جيجابايت من البيانات الجديدة عن كوكب المريخ بهدف استخدامها لإحداث نقلة نوعية في العلوم العالمية وقطاع الفضاء.

وتزامن وصول مشروع مسبار الأمل بنجاح إلى كوكب المريخ مع احتفال دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيس اتحادها قبل 50 عاماً، لتتوج رحلته إلى المريخ مسيرة خمسين عاماً من البناء والتطور والتنمية المستدامة، ولتدشن فصلاً جديداً ومحطة تنموية جديدة في رحلة قطار الإمارات نحو المستقبل.

ويهدف مسبار الأمل إلى دراسة الغلاف الجوي لكوكب المريخ بشكل متكامل على مدى عام مريخي يعادل حوالي عامين بالتقويم الأرضي.

ويهدف المشروع إلى جمع 1000 جيجابايت من البيانات والمعلومات الجديدة عن الكوكب الأحمر ليضعها في متناول 200 مؤسسة علمية وبحثية مجاناً، ويلهم جيلاً جديداً من العلماء والمهندسين والمبتكرين الشغوفين بالفضاء والتكنولوجيا، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.