“فيسبوك” يحظر المحتوى الصحفي في أستراليا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 18 فبراير 2021 10:16 صباحاً - منذ 11 دقيقة

أعلنت شركة “فيسبوك” أنها ستمنع مشاركة المحتوى الصحفي في أستراليا على منصتها، تعبيرا عن رفضها لمشروع قانون يجبرها على الدفع لناشري الأخبار.

وقالت الشركة في بيان لها: “استجابة لقانون المساومة الإعلامية الجديد المقترح في أستراليا، سنفرض القيود على مشاركة أو عرض محتوى إخباري أسترالي ودولي للناشرين والأشخاص”.

وأضافت: “يسيء القانون المقترح بشكل أساسي فهم العلاقة بين منصتنا والناشرين الذين يستخدمونها لمشاركة محتوى الأخبار. لقد تركنا في مواجهة خيار صارم: محاولة الامتثال لقانون يتجاهل حقائق هذه العلاقة، أو التوقف عن السماح بمحتوى إخباري على خدماتنا في أستراليا..بقلب مثقل، نختار الأخير”.

وأعلنت الحكومة الأسترالية العام الماضي أنها ستجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية الأمريكية “فيسبوك” و”غوغل” على الدفع للمؤسسات الإعلامية في البلاد مقابل محتواها، وهو خطوة غير مسبوقة في العالم تهدف إلى حماية الصحافة المستقلة.

ومن جانبه قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ إنه أجرى “مناقشة بناءة” مع رئيس شركة “فيسبوك” مارك زوكربيرغ، مشيرا إلى أن “المناقشات مع الشركة الأمريكية بشأن مشروع القانون ستستمر”.

وتعتزم كانبيرا إجراء تصويت في الأسابيع المقبلة على مشروع قانون يجبر “فيسبوك” و”غوغل” على إبرام اتفاقيات مع مجموعات إخبارية لدفع ثمن محتواها، أو أن يتم فرض عمولات تلقائية تحددها الحكومة، وذلك بحسب RT.