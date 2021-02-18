تكنولوجيا: سامسونج تحضر بعض ميزات واجهةGalaxy S21 إلى الأجهزة القديمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عندما أعلنت شركة سامسونج عن مجموعة Galaxy S21 الجديدة في شهر يناير الماضي، قامت الشركة أيضًا بالحديث عن أحدث إصدار من واجهة One UI Android بالتفصيل، إذ جاء التحديث مع عدد من الميزات الجديدة.

والآن، تخطط سامسونج لإحضار بعض هذه الميزات إلى أجهزتها القديمة، بما في ذلك مجموعات Galaxy S20 و Note 20، بالإضافة إلى Galaxy Z Fold 2 و Galaxy Z Flip. فعندما يتم تحديث هذه الهواتف إلى واجهة One UI 3.1، ستتوفر خمس من ميزات برامج S21 عليها.

ومن بين هذه الميزات ميزة تسمى Enhanced Single Take، والتي تتيح لك التقاط كل من الصور الثابتة ومقاطع الفيديو في وقت واحد باستخدام كاميرات هاتفك. هناك ميزة أخرى جديدة للكاميرا وهي Multi Mic Recording، والتي تتيح لك التقاط الصوت من هاتفك وجهاز بلوتوث متصل.

وفي تطبيق معرض سامسونج، ستجد أداة تحرير تسمى Object Eraser والتي يمكنها إزالة العناصر المرئية من صورك بمساعدة الذكاء الاصطناعي، حيث سيتعين عليك تحديث الشيء الذي تريد إزالته من صورتك وسيقوم البرنامج بالباقي.

وهناك أيضًا ميزة Eye Comfort Shield، والتي تقوم بالحد من كمية الضوء الأزرق التي يخرجها هاتفك، فسيعمل الإعداد التكيفي على ضبط لون شاشة هاتفك بناءً على الوقت من اليوم. وأخيرًا، هناك Private Share، والتي تتيح لك إضافة تاريخ انتهاء الصلاحية إلى الملفات التي ترسلها إلى أشخاص آخرين.

ستبدأ سامسونج في طرح واجهة One UI 3.1 على أجهزتها القديمة بدءًا من اليوم في أسواق محددة.

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