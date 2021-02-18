شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غضب نشطاء المناخ بسبب رفض رمز تعبيري عن توربينات الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض اتحاد Unicode الدعوات لإضافة رمز تعبيري عن توربينات الرياح، وسط مزاعم بأنه سيكون مشابهًا جدًا لرمز الطاحونة الهوائية، وأعرب نشطاء المناخ عن خيبة أملهم من الأخبار، قائلين إنهم محبطين بشأن القرار، خاصة أن الرموز التعبيرية الآن جزءًا تشكل أساسيًا من الرسائل اليومية للعديد من الأشخاص.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قدمت مؤسسة RenewableUK طلبًا للحصول على الرموز التعبيرية لتوربينات الرياح إلى Unicode العام الماضي، حيث تشمل الرموز التعبيرية، وهي صور الأيقونة المصغرة التي تُستخدم بشكل متكرر عند المراسلة عبر الهاتف الذكي، حاليًا مضخة غاز، لكن النشطاء يجادلون بأنه لا يوجد شيء يمثل الطاقة المتجددة.

ورأى نشطاء المناخ أن طواحين الهواء وتوربينات الرياح تعد تقنية مختلفة تمامًا ومن المحتمل أن يستخدم الناس هذه الرموز التعبيرية في سياقات مختلفة تمامًا.

وقالت شركة RenewableUK إن قرار Unicode هو موقف غريب، نظرًا لأن الشركات الراعية الرئيسية في الهيئة تشمل عمالقة التكنولوجيا الذين يقودون دعاة القطاع الخاص للعمل بشأن تغير المناخ.

قال لوك كلارك، مدير الاتصالات الاستراتيجية في RenewableUK: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن Unicode رفض تضمين رمز تعبيري عن توربينات الرياح في قاموس الرموز الخاص به، خاصة أنه يحتوي بالفعل على رموز تعبيرية للوقود الأحفوري مثل النفط والبنزين".

وأضاف كلارك، "في عالم تعتبر فيه تسلا بالفعل شركة السيارات الكهربائية الأكثر قيمة على مستوى العالم، فإن توربينات الرياح هي رمز أكثر صلة بمستقبلنا من مضخة البنزين".

وأوضح كلارك، "قد يبدو هذا تافهاً، لكن الرموز التعبيرية هي جزء مهم من كيفية تواصل الناس كل يوم، كما أن Unicode يتخلف كثيرًا عن منحنى مخاوف الجمهور بشأن تغير المناخ، فيناقش الناس في جميع أنحاء العالم حالة الطوارئ المناخية أكثر فأكثر كل يوم".

وتابع كلارك، "يمكن أن تساعد الرموز التعبيرية لتوربينات الرياح ومصادر الطاقة النظيفة الأخرى الناس على مناقشة وفهم هذه القضايا والاحتفال بالتقدم الذي نحققه في إزالة الكربون عن الطاقة".