شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف توصلك خوادم DNS بالإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد خادم نظام أسماء النطاقات (DNS) جزءًا أساسيًا من الاتصال بالانترنت، وبدون هذه الخوادم سيكون من المستحيل استخدام متصفح الويب للعثور على مواقع الويب، فعندما تطلب من جهاز الكمبيوتر الخاص بك تحميل موقع ويب، فإن خادم DNS يطابق اسم موقع الويب بعنوان IP الصحيح، وهذا يتيح لجهاز الكمبيوتر الخاص بك العثور عليه وتحميله بشكل صحيح.

كيف يعمل خادم DNS؟

عند إدخال عنوان URL، فإن ما تفعله حقًا هو مطالبة جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالعثور على عنوان IP آخر والاتصال به، وهنا يتعامل الخادم DNS مع الأمر، قد يكون كل ما تفعله هو إدخال الرابط، ولكن هذا ما يحدث خطوة بخطوة إلى تحميل الموقع الذى تريده، وفقا لما ذكره موقع "businessinsider".

1. تطلب من متصفح الويب الخاص بك تحميل موقع ويب، نظرًا لأن أجهزة الكمبيوتر لا تتحدث الإنجليزية، فلا يمكن لمتصفحك قراءة الرابط، ويحتاج بدلاً من ذلك إلى عنوان IP، وبسبب هذا، فإنه يرسل طلبك إلى محلل DNS، للعثور على عنوان IP المتصل بموقع الويب الذي أدخلته.

2. الخطوة الأولى للمحلل هي العثور على "نطاق المستوى الأعلى" أو "TLD" لموقع الويب، فسواء كان .com أو .net أو .org أو أي نوع آخر من المواقع، يقوم بذلك عن طريق طلب خادم الاسم، والذي يحتفظ بقائمة بكل موقع ويب.

3. بمجرد أن يعرف المحلل TLD، فإنه ينتقل إلى خادم أسماء TLD المقابل ويطلب منه العثور على عنوان IP الصحيح.

4. يعثر خادم أسماء TLD على عنوان IP ويسلمه إلى خادم الاسم المعتمد، والذي سيحدد ما إذا كان هذا العنوان صحيحًا.

5. يرسل خادم الأسماء المعتمد رسالة إلى العنوان وينتظر الرد، وإذا حصل على الاستجابة الصحيحة، فسيكون لديه عنوان IP الصحيح لموقع الويب الذي تريده.

6. إذا كان عنوان IP صحيحًا، فسيعيده خادم الاسم إلى متصفح الويب الخاص بك.

7. بمجرد أن يتلقى متصفح الويب عنوان IP الصحيح، يبدأ تحميل صفحة الويب الخاصة بك.