تكنولوجيا: SpaceX تفشل فى التمسك بهبوط آخر لصاروخ Falcon 9 بالمحيط

القاهرة - سامية سيد - فشلت SpaceX في الهبوط مرة أخرى بعد إطلاق صاروخ فالكون 9، حيث نجح الصاروخ في نشر مجموعة جديدة من 60 قمراً صناعياً للإنترنت من Starlink في المدار، لكن المعزز لم يعد لسفينة الهبوط في المحيط التي تسمى Of Course I Still Love You في ميناء كانافيرال عند عودتها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أثناء البث المباشر للمهمة في SpaceX، ظهر وميض من الضوء على الجانب الأيمن من منصة الهبوط عندما تم ضبط الداعم على الهبوط.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تصدر إعلانًا رسميًا، إلا أن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لمح على تويتر إلى فكرة أنها اصطدمت بالمحيط.

ويأتي هبوط المعزز الفاشل بعد أسبوعين فقط من انفجار النموذج الأولي لنموذج مركبة المريخ (SN9) عند محاولة الهبوط بعد أول اختبار على ارتفاع عالٍ في 2 فبراير.

وكان الهبوط الفاشل بعد إطلاق مجموعة Starlinks، حيث قام الداعم بإعادة الدخول بنجاح إلى الغلاف الجوي من خلال إعادة إشعال محركاته الثلاثة لإبطاء السرعة، وحولت SpaceX البث المباشر على متن السفينة لمشاهدة المعزز، لكن الأمور لم تسر وفقًا للتخطيط.

وحدث الهبوط الفاشل بعد مرور عام تقريبًا على فقدان معزز آخر في البحر أثناء الهبوط، ومع ذلك، فإن الحادث لا يمنع SpaceX من إطلاق الدفعة العشرين من أقمار ستارلينك الصناعية.

ومع ذلك، فنادرًا ما تواجه شركة سبيس إكس مشاكل مع صواريخها من طراز فالكون 9، ولكنها تواجه مشاكل مع نماذج مركبة المريخ التي تنفجر كثيرا عند هبوطها، ففقدت الشركة SN9 في فبراير، وقبله SN8 في ديسمبر، وانفجر كلاهما أثناء محاولتهما الهبوط.