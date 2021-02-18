شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة إيطالية تغرم فيسبوك 7ملايين يورو بسبب الاستخدام غير السليم للبيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية، إنها غرمت فيسبوك 7 ملايين يورو (8.5 مليون دولار) لعدم امتثالها لطلب من الهيئة المنظمة لتصحيح الممارسات التجارية غير السليمة في معالجة المجموعة لبيانات المستخدمين، لم يكن Facebook متاحًا على الفور للتعليق.

وفي نوفمبر 2018 ، قضت هيئة مكافحة الاحتكار بأن Facebook لم يطلع المستخدمين بشكل صحيح على جمع البيانات واستخدامها.

وغرمت الشركة الأمريكية 5 ملايين يورو (5.5 مليون دولار) وطلبت منها نشر بيان معدل على الصفحة الرئيسية لموقعها على الإنترنت لإيطاليا وعلى تطبيق فيسبوك وعلى الصفحة الشخصية لكل مستخدم إيطالي مسجل.

وقالت الهيئة التنظيمية في بيانها "أثبت التحقيق الحالي أن... (الشركة) لم تنشر البيان المعدل ولم توقف الممارسات غير العادلة الراسخة".

نظرًا للقيمة الاقتصادية لبيانات Facebook ، قال إنه يجب وضع المستخدمين في وضع يسمح لهم بتحديد ما إذا كان ينبغي استخدامها.