شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة شاحنات تعتمد سحابة أمازون لاختبار القيادة الذاتية في نيو مكسيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Torc Robotics التابعة لشركة Daimler AG، إنها اختارت قسم الحوسبة السحابية في أمازون للتعامل مع كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي، حيث تستعد لاختبار شاحنات اختبار القيادة الذاتية في نيو مكسيكو وفيرجينيا.

وقامت شركة Torc، التي استحوذت عليها شركة Daimler في عام 2019، بتطوير تقنية مستقلة من المستوى الرابع - حيث تعمل السيارة بنفسها في ظل ظروف تشغيل محددة - والتي تعتقد Daimler Trucks أنها ستغير بشكل أساسي أعمال النقل بالشاحنات والخدمات اللوجستية.

وقال مايكل فليمنج الرئيس التنفيذي لشركة تورك لرويترز "المشكلة التي نحاول حلها هي أصعب مشكلة فنية في جيلنا" و"من أجل حل ذلك، يجب أن تتشارك مع الأفضل في الفصل."

ويقوم برنامج Torc بجمع ومعالجة كميات هائلة من البيانات الأولية من أجهزة استشعار متعددة مثل الليدار والرادار والكاميرات في شاحناتها ذاتية القيادة.

وقالت الشركتان إن Amazon Web Services (AWS) ستزود المهندسين بالأدوات اللازمة لتصميم الاختبارات وتشغيل عمليات المحاكاة.

وستبدأ الاختبارات على الجيل الثاني من شاحنات Torc هذا الربع.

واجتذبت تكنولوجيا القيادة الذاتية لشاحنات الشحن اهتمام المستثمرين حيث ينبغي أن يكون طرحها أسهل وأرخص من السيارات ذاتية القيادة والمركبة الآلية، مع توفير مسار أوضح للربحية.

وتعمل خدمات الشحن ذاتية القيادة على طرق ثابتة بين نقاط محددة مسبقًا - غالبًا على الطرق السريعة الرئيسية دون التقاطعات أو المشاة، يتطلب ذلك رسم خرائط أقل بكثير من نقل العملاء بين نقاط عشوائية في المحور الآلي.

وقالت Wendy Bauer، الرئيس العالمي للسيارات في AWS، إن 90% من ابتكارات قسم الحوسبة السحابية تأتي من العمل مع العملاء، لذلك "من خلال الشراكة مع Torc التي ستدفعنا إلى زيادة تقدم خدماتنا".

واستثمرت أمازون في بدء تشغيل برمجيات القيادة الذاتية Aurora وتسعى إلى لعب دور رئيسي في تكنولوجيا القيادة الذاتية والسيارات المتصلة والمركبات الكهربائية وإدارة البيانات التي يولدها صانعو السيارات والسائقون.

في ديسمبر، قالت AWS و BlackBerry إنهما طورتا منصة برمجية قائمة على السحابة لمساعدة شركات صناعة السيارات على توحيد بيانات السيارة ونشر خدمات مدرة للدخل بسرعة.

وقامت BMW ببناء مركز بيانات مع AWS لتعزيز الكفاءة.