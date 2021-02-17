شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games تنقل معركتها ضد Apple إلى هيئات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت شركة Epic Games من شركة Fortnite معركتها ضد Apple إلى منظمي مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بعد أن فشلت في إحراز تقدم في محكمة أمريكية في نزاع حول نظام الدفع الخاص بصانع iPhone في متجر التطبيقات التابع لها والتحكم في تنزيلات التطبيقات وفقا لرويترز.

وتم إغلاق الشركتين في نزاع قانوني منذ أغسطس عندما حاول صانع اللعبة الالتفاف حول رسوم Apple البالغة 30% على بعض عمليات الشراء داخل التطبيق على App Store من خلال إطلاق نظام الدفع الخاص به داخل التطبيق.

ودفع ذلك شركة Apple إلى حذف لعبة Epic's Fortnite من متجر التطبيقات والتهديد بإنهاء حساب تابع كان من شأنه أن يحظر بشكل فعال توزيع Unreal Engine، وهي أداة برمجية يستخدمها المئات من صانعي التطبيقات لإنشاء الألعاب.

وقال تيم سويني، مؤسس شركة Epic Games والرئيس التنفيذي لها، إن سيطرة Apple على منصتها أدت إلى تغيير مستوى المنافسة.و30% التي يفرضونها كضريبة التطبيق، يمكنهم جعلها 50% أو 90% أو 100%، في ظل نظريتهم الحالية.

"Epic لا تطلب من أي محكمة أو جهة تنظيمية تغيير هذه النسبة البالغة 30% إلى رقم آخر، فقط لاستعادة المنافسة على IOS"، قال في إشارة إلى نظام تشغيل الهاتف المحمول من Apple.

كما اتهمت الشركة شركة Apple بمنع المنافسين من إطلاق خدمة اشتراك الألعاب الخاصة بهم على نظامها الأساسي من خلال منعهم من تجميع العديد من الألعاب معًا، على الرغم من أن خدمتها الخاصة، والتي تسمى Apple Arcade تقوم بذلك.

وقالت شركة Apple إن قواعدها تنطبق بالتساوي على جميع المطورين وأن Epic انتهكتها، "بطرق وصفها أحد القضاة بأنها خادعة وسرية، قامت Epic بتمكين ميزة في تطبيقها لم تتم مراجعتها أو الموافقة عليها من قِبل Apple، وقد فعلوا ذلك بقصد صريح انتهاك إرشادات متجر التطبيقات التي تنطبق بالتساوي على كل مطور ونتطلع إلى توضيح ذلك للمفوضية الأوروبية".

واتخذت شركة Apple خطوات صغيرة في الأشهر الأخيرة نحو تغيير ممارساتها، بما في ذلك خفض الرسوم لبعض المطورين ومنحهم طريقة للطعن في أحكامها، وكلاهما لم يرض منتقدي الشركة.

Fortnite من المقرر أن تعود إلى iPhone في وقت ما في متصفح Safari للمحمول، وقامت Epic و Apple في الأسابيع الأخيرة بتبادل المستندات وإجراء الإيداعات قبل المحاكمة المقررة في مايو في دعوى Epic المرفوعة العام الماضي.

ورفضت المفوضية التي تحقق في نظام الدفع عبر الهاتف المحمول Apple Pay و App Store التعليق على الشكوى، قائلة إنها كانت على دراية بالمخاوف المتعلقة بقواعد متجر تطبيقات Apple.

كما تقدمت Epic Games بشكوى إلى محكمة استئناف المنافسة في المملكة المتحدة وإلى هيئة الرقابة الأسترالية، في نفس الوقت مطالبة بتعويضات، ولم تطلب تعويضات من منفذي الاتحاد الأوروبي.

كما انتقدت الشركات الكبرى مثل Microsoft Corp و Spotify و Match Group Inc رسوم وقواعد متجر تطبيقات Apple.