شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تجعل من السهل استخدام Word وExcel على iPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق Microsoft Office متوفر الآن على أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل، وهذا يعني أنه يمكن الآن الوصول إلى تطبيقات Microsoft Office Suite مثل Word وExcel وPowerPoint بسهولة من خلال جهاز iPad.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيجمع تطبيق Office المحدث لأجهزة iPad بين Word وExcel وPowerPoint في تطبيق واحد، وتم إطلاق التطبيق لأول مرة في عام 2019 ولكنه يُستخدم للتشغيل في وضع الإطارات فقط بدلاً من أن يكون تطبيق iPadOS مُحسَّن بالكامل.

وتعمل شركة مايكروسوفت على تحسين تجربة التطبيق على iPad وقد قدمت في النهاية التحديث، والآن، يمكن لمستخدمي أبل استخدام أجهزة iPad الخاصة بهم بحرية أكبر للأغراض المكتبية، ولعل بعض الميزات الأخرى التي يأتي بها تطبيق Office هي أدوات تتيح لك، على سبيل المثال، إنشاء ملفات PDF وتوقيع المستندات وتحويل الصور إلى نص وإنشاء الجداول وما إلى ذلك.

ولعل هذه الميزات مفيدة جدًا في أوقات كورونا وللمحترفين المتواجدين على الإنترنت، كما أضافت مايكروسوفت أيضًا بعض الميزات إلى تطبيقات Office الفردية، والتي تشمل دعم الماوس ولوحة التتبع.

وعلى جانب آخر تخطط شركة أبل لشحن أول هاتف أيفون قابل للطي مع دعم القلم بحلول عام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الاتصالات والوسائط الرقمية Omdia، وتتوقع الشركة أن تقوم شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو بإطلاق هاتف OLED الذكي القابل للطي مقاس 7.3-7.6 بوصة بحلول عام 2023 وإضافة قلم نشاط معه.