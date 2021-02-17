تكنولوجيا: ابل تدفع الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 14.5 بمميزات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في دفع الإصدار التجريبي الثاني من تحديث iOS 14.5 وiPadOS 14.5 المخصص للمطوريين، والذي ينطلق بمميزات جديدة للموسيقى، وإختصارات جديدة للتطبيقات.

انطلق تحديث iOS 14.5 وiPadOS 14.5 بترقية كبيرة في مميزات وتطبيقات الموسيقى وأيضاً الإختصارات، مع مجموعة من التحسينات الأخرى في النظام.

وتشمل الإختصارات الجديدة في تحديثات iOS 14.5 وiPadOS 14.5 ثلاثة من الإجراءات الجديدة التي تتضمن إلتقاط صورة للشاشة، تشغيل أو إيقاف توجيه الشاشة، إختصار الصوت والبيانات بين (5G ، 5G Auto ، 4G ، 3G).

كما يدعم التحديث الجديد ميزة القوائم المنبثقة لتطبيق الموسيقى التي لن تشغل واجهة المستخدم بشكل كامل، أيضاً تدعم ابل تحديث iOS 14.5 وiPadOS 14.5 بتجربة سلسة لتشغيل قوائم الموسيقى، أو إضافة القوائم الجديدة عن طريق التمرير إلى اليسار أو إلى اليمين.

كما يأتي الإصدار التجريبي الثاني بإختيارات في الجانب الأيسر لتحريك مسارات التشغيل إلى الأعلى أو الأسفل، بينما يمكن للإختيارات في الجزء الأيمن أن يدعم إضافة أو حذف مسارات التشغيل، كما سيتاح للمستخدمين مشاركة جزء من كلمات الأغاني، أيضاً يأتي التحديث بمجموعة جديدة من الأيموجي، كما تحاكي أيموجي السماعات تصميم AirPods Max.

ويأتي تحديث ببرمجيات ساعة Apple Watch بتركيز على ميزة فتح هاتف الأيفون عند إرتداء القناع عبر ساعة ابل الذكية، كما تدعم بث التمارين من تطبيق Fitness Plus إلى أجهزة التلفاز وأجهزة الإستقبال.

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