تكنولوجيا: رصد هاتف OPPO FIND X3 في قاعدة بيانات GEEKBENCH برقاقة SNAPDRAGON 870

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتف FIND X3 خلال الفترة القادمة، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات GEEKBENCH برقاقة SNAPDRAGON 870.

ظهر إصدار جديد من هواتف Oppo في قاعدة بيانات GeekBench بنموذج رقم PEDM00، كما أكدت التسريبات التي نشرت عبر صفحة @DigitalChatStation على أن هذا الإصدار هو هاتف Find X3.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي برقاقة معالج Snapdragon 870 التي تقدم سرعة 3.19GHz، لذا سيأتي هذا الإصدار بآداء أفضل مقارنة بهاتف Find X2 الذي يضم رقاقة معالج Snapdragon 865.

كما يدعم هاتف Find X3 معدل تحديث 120Hz وجودة عرض QHD بلس، أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما يأتي بمستشعر رئيسي IMX766 في الكاميرة الخلفية.

ولقد اعتمدت Oppo ثلاثة إصدارات بالفعل من سلسلة هواتف OPPO Find X3، حيث ظهرت الثلاثة إصدارات بنموذجPEGM10 ،PEGT10 وأيضاً PEEM00، حيث تدعم الإصدارات الجديدة رقاقة Snapdragon 870 لآداء أفضل ومستوى تسعير متوسط.

أيضاً يأتي هاتف Find X3 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بواجهة ColorOS 11.2، ونظام تشغيل Android 11، أيضاً يتميز الهاتف بدقة 2412 في 1080 بيكسل، بينما يأتي هاتف Find X3 Pro بجودة عرض QHD بلس.

المصدر

اعلان





