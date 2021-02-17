الرياح تسقط إشارة مرور وسقوط شجرة على سيارة تاكسي .. الطقس السيئ يجتاح الأسكندرية

الشارقة - اميمة ياسر - تتعرض الإسكندرية، منذ صباح أمس، لأسوأ موجة من الطقس السيئ هذا العام، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح باردة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع.

وورد بلاغ لغرفة عمليات حي الجمرك يفيد سقوط شجرة على سيارة تاكسي بشارع الباب الأخضر بمنطقة باب الكراستة بمنطقة اللبان، دون إصابات.

وتسبب سقوط الشجرة في تلفيات وتحطم سيارة تاكسي تصادف وقوفها على جانب الطريق، وتم رفع الشجرة وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

بينما تسببت العواصف الشديدة والرياح في سقوط سقف صاج بشارع مسجد الفقي بمنطقة سيدي بشر بحري شرقي الإسكندرية، وذلك دون حدوث إصابات.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى الدفع بلجنة من إدارة المتابعة، لرفع السقف المعلق بين العقارين، حفاظاً على حياة المارة.

وفي سياق متصل أسقطت الرياح إشارة مرور بتقاطع شارعي "قناة السويس وبورسعيد" في منطقة الشاطبي بحي وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر بالسيارات.

وشهدت منطقة ميامي بطريق كورنيش الإسكندرية، سقوط عامود إنارة وبعض الأسوار الخشبية لعدد من الشواطئ، بسبب شدة الرياح والعواصف.