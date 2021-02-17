YouTube TV تضيف البث بدقة 4K والمشاهدة بلا اتصال

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة جوجل أن خدمة البث التلفزيوني YouTube TV تقدم في الأسابيع المقبلة حزمة إضافية جديدة مع إمكانية البث بدقة 4K، والمشاهدة بلا اتصال، والبث المتزامن غير المحدود في المنزل.

وتقدم خدمة البث التلفزيوني YouTube TV بثًا تلفزيونيًا مباشر وفيديوهات بحسب الطلب و DVR قائم على السحابة من أكثر من 85 شبكة تلفزيونية.

وبالنظر إلى أن المزيد من الأشخاص ابتعدوا عن خدمة الكابل التقليدية، فقد أصبحت خدمة البث التلفزيوني من جوجل هي الخيار المفضل للبث التلفزيوني المباشر.

وتبعًا لذلك، فإن الخدمة تحصل هذا العام على المزيد من الميزات الجديدة، بما في ذلك البث المباشر بدقة 4K.

وأكدت جوجل عبر تدوينة جديدة بعض التحديثات المخطط لها لمنتجاتها الأساسية، بما في ذلك منصة يوتيوب نفسها ويوتيوب ميوزك وكذلك YouTube TV.

وليس هناك مدة زمنية محددة من أجل وصول الميزات الجديدة، التي تشمل القدرة على مشاهدة البث بدقة 4K، وذلك على افتراض أن القناة لديها القدرة على القيام بذلك.

ولا تزال عمليات البث بدقة 4K نادرة جدًا، لكنها قد تصبح أكثر شهرة في المستقبل، خاصة وأن الأحداث الكبرى، مثل Super Bowl، حاولت البث بدقة 4K.

وبالإضافة إلى البث بدقة 4K، تسمح لك هذه الحزمة الإضافية الجديدة بتنزيل التسجيلات لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال بشبكة الإنترنت.

كما تمنح هذه الحزمة الإضافية أيضًا العائلات القدرة على استخدام YouTube TV عبر المزيد من الأجهزة في وقت واحد.

وكما هو الحال اليوم، يمكن للعائلة مشاهدة الخدمة عبر ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في الوقت نفسه.

وقد لا يكون من الشائع جدًا أن تصل الأسر إلى هذا الحد بشكل منتظم، لكن من المؤكد أن امتلاك خيار توسيع البث المتزامن سيكون موضع ترحيب.

وليس من الواضح في الوقت الحالي كم تكلف هذه الحزمة الإضافية مشتركي YouTube TV، حيث تبدأ الخدمة من سعر 65 دولار في الشهر.

كما ليس من الواضح ما إذا كان سيكون هناك أي قيود على القنوات أو العروض التي تدعم التنزيلات في وضع عدم الاتصال، ولا تقدم الشركة أي أمثلة على المحتوى الذي سيكون متاحًا بدقة 4K.

وتعد المشاهدة في وضع عدم الاتصال نادرة جدًا بين تطبيقات البث التلفزيوني، وتتيح لك Hulu تنزيل العروض التلفزيونية والأفلام عند الطلب لمشاهدتها بلا إنترنت، لكن هذا لا ينطبق على التسجيلات من خدمة البث التلفزيوني المباشر.