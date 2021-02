Dota 2 تصبح مسلسل أنمي عبر نيتفليكس

دبي - يزن راشد - تستعد خدمة نيتفليكس للإطلاق العالمي لسلسلة الأنمي الجديدة المبنية على لعبة ساحة المعركة المتعددة اللاعبين عبر الإنترنت Dota 2 من شركة Valve.

ويحمل المسلسل – المكون من 8 حلقات – عنوان Dota: Dragon’s Blood، ومن المقرر أن يصبح متاحًا للبث في جميع أنحاء العالم في 25 مارس.

وتم تطوير Dragon’s Blood تحت قيادة المخرج (آشلي ميلر) Ashley Miller، كاتب السيناريو والمنتج الذي عمل سابقًا في X-Men: First Class و Thor و Terminator: The Sarah Connor Chronicles.

وقال ميلر في بيان: يحب المعجبون الطريقة التي تخيلنا بها عالم DOTA 2 وطريقة نسجنا للقصة الملحمية والعاطفية الموجهة للبالغين حول بعض الشخصيات المفضلة لديهم.

وأضاف: تمثل الرسوم المتحركة السينمائية والتمثيل والموسيقى المستوى التالي، وأنا ممتن لشركة Valve لدعم طموحاتنا الإبداعية.

وقالت نيتفليكس: المسلسل الخيالي القادم يحكي قصة Davion، فارس التنين الشهير المكرس للقضاء على البلاء من على وجه العالم.

وأضافت: بعد لقاءات مع شخصية قديمة وقوية بالإضافة إلى الأميرة النبيلة ميرانا في مهمة سرية خاصة بها، يتورط Davion في أحداث أكبر بكثير مما كان يتخيله في أي وقت مضى.

ويتم تنفيذ الرسوم المتحركة للمسلسل بواسطة Studio MIR، وهو ستوديو الأنمي الكوري الجنوبي المسؤول عن مسلسلات The Legend of Korra و Voltron: Legendary Defender.

وأصدرت شركة Valve لعبة Dota 2 في عام 2013 بصفتها تكملة للعبة Defense of the Ancients، وهي نموذج ساحة المعركة المتعددة اللاعبين عبر الإنترنت للعبة Warcraft III: Reign of Chaos.

وبالرغم من أنها لم تعد شائعة كما كانت في السنوات الأخيرة، لكن Valve تأمل في إبقاء اللاعبين مهتمين من خلال طرح تحديثات البطل على مدار العام بدلاً من تجميعها جميعًا في إصدار واحد ضخم.

يذكر أن Dota 2 ليست لعبة ساحة المعركة المتعددة اللاعبين عبر الإنترنت الضخمة الوحيدة المجانية التي تحصل على مسلسلها التلفزيوني.

وتعمل شركة Riot Games على سلسلة رسوم متحركة للعبة تدور في عالم League of Legends تسمى Arcane، لكن تم تأجيل السلسلة عن إصدارها الأصلي لعام 2020، ومن المقرر الآن عرضها في وقت ما من هذا العام.