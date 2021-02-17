شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استراليا: قوانين إجبار شركات التكنولوجيا على الدفع مقابل المحتوى نجحت بالفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أستراليا اليوم الأربعاء إن القوانين الموعودة التي تجبر عمالقة التكنولوجيا على الدفع لوسائل الإعلام مقابل المحتوى قد "نجحت بالفعل"، بعد تقارير تفيد بأن الناشر Nine Entertainment Co وافق على صفقة ترخيص مع جوجل.

ووافقت الشركة المملوكة لشركة "ألفابت" على أن تدفع لـ Nine أكثر من 30 مليون دولار أسترالي (23.25 مليون دولار) سنويًا مقابل محتواها، حسبما ذكرت صحيفتان من Nine نقلاً عن مصادر صناعية غير محددة، وقالت الصحف إن الاتفاق سيوقع رسميا في الأسبوعين المقبلين.

فيما امتنعت متحدثة باسم Nine عن التعليق لرويترز، كما رفض متحدث باسم جوجل التعليق، وتعد Nine ستكون ثاني أكبر شركة إعلامية أسترالية تتوصل إلى اتفاق مع جوجل في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان في البلاد لتمرير قوانين تمنح الحكومة سلطة تحديد رسوم محتوى جوجل.

وقالت شركة Seven West Media Ltd المنافسة لـ Nine، يوم الاثنين، إنها توصلت إلى اتفاق أفادت وسائل الإعلام المحلية أنه سيشمل أيضًا دفع الشركة الأمريكية لها 30 مليون دولار أسترالي سنويًا، وقال وزير الخزانة الاسترالي جوش فرايدنبرج للصحفيين "لن تحدث أي من هذه الصفقات إذا لم يكن لدينا التشريع أمام البرلمان."

وأضاف "هذا التشريع، هذا القانون الإلزامي الرائد في العالم، يجلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات، لقد تمسكنا بالحد وتمسك به بقوة"، فيما قالت الحكومة الفيدرالية الأسترالية إنها لا تزال تخطط لوضع القوانين - التي تجبر فعليًا شركة جوجل وشركة فيس بوك العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي على إبرام صفقات مع الشركات الإعلامية أو تحديد رسوم لها - للتصويت في الأسابيع المقبلة.

وفي العام الماضي، وقعت سبع شركات إعلامية أصغر ومواقع متخصصة وصحيفة إقليمية صفقات لعرض محتواها على منصة عرض الأخبار من جوجل، لكن منافذ المترو الرئيسية في البلاد فشلت في التوصل إلى اتفاقيات، ولم يعلن العديد من اللاعبين الإعلاميين المحليين الكبار، بما في ذلك الذراع المحلي لشركة نيوز كورب روبرت مردوخ - التي تمتلك ثلثي الصحف الأسترالية - عن صفقات جوجل، ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم نيوز كورب للتعليق يوم الأربعاء.

وتحاول وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم إيجاد طريقة للتعويض عن التراجع في عائدات الإعلانات، وهي مصدر دخلها الرئيسي تقليديًا، مما أدى إلى عمليات إغلاق واسعة النطاق.