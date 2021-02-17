شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تمهد لأكبر تحديث لنظام ويندوز منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت مايكروسوفت، بأول تحديث رئيسي لنظام Windows 10 لهذا العام، والذي يحمل حاليًا الاسم الرمزي 21H1 ومن المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا الربيع، وذلك في منشور مدونة Windows Hardware Certification.

وعلى الرغم من أن فريق Windows Insider (الذي يصدر إصدارات تجريبية من Windows) لم يتحدث بعد عن 21H1 ، فإن منشور مدونة شهادة الأجهزة يشير إلى أن Microsoft ستلتزم بالفعل بتقليدها الذي يمتد لثلاث سنوات الآن بإصدار تحديثين رئيسيين لنظام Windows 10 كل عام .

ووفقا لموقع Digital trends، يشاع منذ فترة طويلة أن التحديث الأول لهذا العام 21H1، سيكون تحديثًا أصغر يركز على تصحيحات نظام التشغيل، وذلك لأن 21H1 يمكن أن يمهد الطريق لتحديث أكبر قادم في الخريف ويحمل الاسم الرمزي "صن فالي".

ووفقًا لـ Windows Central، فإن تحديث 21H1 في طريقه إلى الإنجاز، وقد تخطط "مايكروسوفت" قريبًا لاختبار التحديث باستخدام قناتي Beta و Release Preview ، قبل الإصدار النهائي لـ Windows Update في مايو.

ويمكن أن يأتي أيضًا مع "إضافات ثانوية مثبتة بخلفية"، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما يشير إليه ذلك بالضبط. حتى أن Microsoft كانت تختبر التحديث داخليًا، حيث أنهت العملية مؤخرًا.

ويشاع منذ فترة طويلة أن التحديث الأول لهذا العام 21H1، سيكون تحديثًا أصغر يركز على تصحيحات نظام التشغيل، وذلك لأن 21H1 يمكن أن يمهد الطريق لتحديث أكبر قادم في الخريف ويحمل الاسم الرمزي "صن فالي".

وفقًا لـ Windows Central ، فإن تحديث 21H1 في طريقه إلى الإنجاز. قد تخطط Microsoft قريبًا لاختبار التحديث باستخدام قناتي Beta و Release Preview ، قبل الإصدار النهائي لـ Windows Update في مايو، يمكن أن يأتي أيضًا مع "إضافات ثانوية مثبتة بخلفية" ، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما يشير إليه ذلك بالضبط، حتى أن "مايكروسوفت" كانت تختبر التحديث داخليًا، حيث أنهت العملية مؤخرًا، وعلى الرغم من ذلك فإن تحديث 21H1 ليس مثيرًا مثل تحديث 20H1 من العام الماضي، لذا يركز على أشياء أصغر مثل تحديث الرموز ، وتحديث صفحات الإعدادات، وتعديل Cortana، وتجربة مربع البحث.

وفي غضون ذلك يُعتقد أن تحديث Sun Valley يجلب العديد من التغييرات المثيرة إلى Windows 10، مثل "التجديد البصري" وهو أحد تلك التغييرات، بما في ذلك قائمة ابدأ العائمة الجديدة، بالإضافة إلى وضع الكمبيوتر اللوحي الذي يسهل اللمس.

ومع ذلك في وقت لاحق من عام 2021 ، يمكن أن يكون هناك "نوعان" مختلفان من نظام التشغيل Windows 10، منها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Windows 10 والتي تعمل إما 21H1 أو Sun Valley Update ، بالإضافة إلى أجهزة Windows 10x خفيفة الوزن للأعمال التعليمية والمؤسسة.

وتغيرت الكثير من خطط Microsoft بسبب الوباء، حيث تم إعادة تركيز Windows 10x منذ ذلك الحين من الأجهزة ذات الشاشة المزدوجة إلى الأجهزة ذات الشاشة الواحدة، للمساعدة في تعزيز موقع "مايكروسوفت"في سوق التعليم.