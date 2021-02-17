شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه Kids Mode بمتصفح مايكروسوفت Edge ؟ والان مع تفاصيل الخبر



وضع Kids Mode القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مايكروسوفت وضع Kids Mode الجديد لمتصفحها للويب Edge، حيث يحتوي الوضع على العديد من الميزات لحماية الأطفال أثناء تصفحهم للويب، وتم طرح الوضع حاليا لمستخدمي برنامج إيدج إنسايدر.وضع Kids Mode يمتلك وضع Kids Mode سمات متصفح مخصصة ومقالات مناسبة للأطفال لمساعدة الأطفال على تصفح الويب بأمان، كما يضم الوضع أيضا ميزة البحث الآمن في Bing لإبعاد الأطفال عن نتائج البحث للبالغين، ويحدد منع التتبع على أنه مشدد، وصممت مايكروسوفت Kids Mode مع وضع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 12 عامًا في الاعتبار.

ولا يتطلب تشغيل هذا الوضوع وجود حساب فرعي على المتصفح، لذلك يجب أن يكون من السهل إعداده واستخدامه، حتى إذا كنت تستخدم جهاز حاسب مشترك، كذلك فيتطلب الخروج من وضع الأطفال كلمة المرور، ويمكنك باستخدام كلمة المرور منح استثناءات أثناء التصفح.

ويتيح الوضع للوالدين اختيار المواقع التي يمكن لأطفالهم الوصول إليها، ويحتوي الوضع على قائمة السماح، التي يمكن للوالدين استخدامها لضبط تجربة التصفح، كما يجب أن تؤدي قائمة السماح إلى بعض التحكم الدقيق في وضع الأطفال، وهو أمر جيد لأن الآباء قد يرغبون في ضبط الوضع مع نضوج الأطفال.