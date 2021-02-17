سامسونغ تطرح لابتوب “جلاكسي بوك برو” بالقلم الذكي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 فبراير 2021 07:21 مساءً - منذ ساعة واحدة

من المقرر أن تطرح شركة سامسونغ عملاق صناعة الإلكترونيات الكورية الجنوبية، أجهزة لاب توب جديدة في الفترة القادمة.

وذكر موقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، أن الأجهزة الجديدة من سامسونغ باسم “جلاكسي بوك برو”، وجلاكسي بوك برو 360.

ويضيف: ستعمل هذه الأجهزة بشاشات متطورة طراز OLED، وبخاصية استخدام أقلام سامسونغ الذكية S PEN، مع قابلية اتصال بشبكة الجيل الخامس للإنترنت فيما يخص لاب توب جلاكسي بوك برو 360.

ووفق التقرير فإن شاشات الأجهزة ستتوفر بقياس يتراوح ما بين 13.3 بوصة، و 15.6 بوصة.

ومن المقرر أن تبدأ عملية تصنيع أجهزة الحاسوب الجديدة من سامسونغ بحلول شهر مارس المقبل، على أن تكشف الشركة الكورية الجنوبية عن المواصفات قبل طرحهما رسميا.

وخفضت سامسونغ بشكل مفاجئ سعر هاتفها الذكي جالاكسي” زد فليب 5G” رسميا 250 دولارا ، ليصبح سعر الهاتف القابل للطي 1200 دولار.

ورأى موقع “ذا فيرج” المتخصص بأخبار التقنيات، أنه رغم هذا الخفض ما زال الهاتف مطروحا بتكلفة باهظة الثمن.

كانت التكلفة الرسمية التي طرح بها هاتف جلاكسي، حين أعلن عنه للمرة الأولى عام 2020، هي 1449.99 دولار.