تكنولوجيا: توقعات بالكشف عن سلسلة هواتف هواوي P50 في نهاية شهر مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت أحدث التسريبات إلى خطط العملاق الصيني هواوي لكشف النقاب عن سلسلة P50 في حدث يعقد في نهاية شهر مارس.

تواجه شركة هواوي الكثير من التحديات للإستمرار في المنافسة في سوق الهاتف، حيث تستعد الشركة بالجيل الجديد من هواتف P التي شغلت العديد من التسريبات مؤخراً، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن الموعد المتوقع لإنطلاق حدث P50.

أكدت بعض التقارير على خطط هواوي لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي في حدث يعقد لاحقاً هذا الشهر، كما تستعد العملاق الصيني للإعلان الرسمي عن سلسلة P50 في حدث يعقد في نهاية الشهر المقبل.

ولقد أشارت التوقعات إلى أن سلسلة P50 تنطلق رسمياً في حدث يعقد ما بين 26 إلى 28 من مارس، بينما أشارت تسريبات جاءت من TechRadar إلى أن هواوي تعلن عن P50 في حدث يعقد في 27 أو 28 من مارس، وهو نفس الموعد الذي أطلقت فيه هواتف P30 و P40.

أيضاً تؤكد التسريبات على أن هواوي تقدم ثلاثة إصدارات هذا العام من سلسلة P50، على أن تتضمن السلسلة إصدار ‘Lite’، كما يدعم الهواتف الجديدة رقاقة معالج Kirin 9000E التي تأتي بتحسينات عن إصدار الشركة السابق Kirin 9000.

يذكر أن التقارير التي جاءت حتى الآن أكدت على أن سلسلة P50 ستتضمن مميزات تشمل جودة عرض أعلى في الشاشة، ونظام مستشعرات فائق في الكاميرة، مع مميزات خاصة بالألعاب، كما تأتي السلسلة الجديدة بمعدل تحديث 90Hz، و 120Hz في إصدار Pro.

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