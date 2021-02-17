تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض التصميم المتوقع لهاتف ابل القادم IPHONE 13 PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع LetsGoDigital صور ثلاثية الأبعاد ومقطع فيديو يستعرض التصميم المتوقع لهاتف ابل القادم IPHONE 13 PRO.

بدأت عملاق التكنولوجيا ابل في العمل على تطوير سلسلة IPHONE 13، ولقد شغل الجيل القادم من هواتف الأيفون بعض التسريبات في الفترة الأخيرة بالفعل، واليوم تتجه الأضواء للكشف عن ملامح تصميم هاتف IPHONE 13 PRO، الذي ظهر في التسريبات بأكثر من إختيار في الألوان.

أشارت التسريبات التي نشرت في الفترة الأخيرة إلى خطط ابل لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 13 بعنوان iPhone 12s، حيث تخطط ابل للإعلان عن السلسلة الجديدة خلال 6 أشهر من الآن.

ولقد بدأت التسريبات بالفعل في الكشف عن ملامح تصميم ومواصفات الجيل القادم من هواتف الأيفون، واليوم تركز التسريبات بشكل خاص على iPhone 13 Pro الذي يأتي بشاشة AMOLED محسنة، مع معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120Hz.

أيضاً أكدت التسريبات على أن ابل تخطط لدعم هذا الإصدار بتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة، والتي تقدم للمرة الأولى في هواتف الأيفون.

من جانب أخر تؤكد التسريبات على أن هاتف iPhone 13 Pro ينطلق بملامح التصميم المميزة للإصدارات الحالية من سلسلة iPhone 12، حيث يتميز الهاتف بإطار مسطح يحيط بالشاشة، مع تصميم مربع لوحدة الكاميرة الخلفية.

بينما يختلف الإصدار الجديد عن سلسلة iPhone 12 في التصميم البارز لوحدة الكاميرة الخلفية ومستشعرات الكاميرة التي قدمت في الإصدارات الحالية من هواتف الأيفون، بينما تندمج وحدة الكاميرة بشكل كامل في الغطاء الخلفي لهاتف iPhone 13 Pro، كما تأتي بطبقة زجاجية للحماية.

ومن المقرر أن يدعم التصميم الجديد للكاميرة تمييز الإصدارات القادمة من هواتف الأيفون عن الإصدارات الحالية بشكل سريع، كما يدعم هذا التصميم إزالة الأتربة عن الكاميرة بسلاسة.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن ابل تعمل على إزالة منفذ Lightning والشحن اللاسلكي من هاتف iPhone 13 Pro، لتعزيز تقنية MagSafe بشكل أفضل في شحن الهاتف، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الجيل القادم من هواتف الأيفون خلال شهر سبتمبر، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن سلسلة iPhone 13 حتى الإعلان الرسمي.

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