شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق مروحية على كوكب المريخ قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية لأبحاث الفضاء استعدادها لإطلاق أول مروحية هليكوبتر فوق المريخ، ورغم الإشارة إلى الطائرة "إنجنيويتي" بأنها هليكوبتر، إلا أنها أقرب إلى الطائرات المسيرة "الدرون" بدون طيار فى الشكل، والتي انتشرت خلال السنوات الأخيرة.

وستواجه المروحية الصغيرة، التي تم نقلها على متن المركبة الفضائية "مارس 2020"، وتصل إلى الكوكب الأحمر يوم الخميس الموافق 18 فبراير الجاري، العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها، وأكبرها الغلاف الجوي للمريخ المخلخل والذي يمثل كثافة 1% فقط من كثافة كوكب الأرض، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



الطائرة

ويصل وزن الطائرة الصغيرة إلى 1.8 كيلوجرام فقط، ويبلغ عدد لفات شفراتها الضخمة 2400 دورة في الدقيقة، لتفوق بذلك السرعة التي تتطلبها من أجل رفعها فوق مستوى الأرض.

ولن تواجه المروحية مشكلة في جاذبية كوكب المريخ، وذلك لأنها تشكل فقط ثلث الموجودة على كوكب الأرض.

وتتألف المروحية من 4 أقدام، وهيكل يشبه الصندوق، و4 شفرات مصنوعة من ألياف الكربون، بالإضافة إلى كاميرتين وجهاز كمبيوتر وأجهزة استشعار للملاحة.



المروحية

كما أنها مجهزة بخلايا شمسية لإعادة شحن بطارياتها، إذ يتم استخدام الكثير من الطاقة لإبقاء الطائرة دافئة في ليالي المريخ الباردة، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى 130 درجة فهرنهايت تحت الصفر "سالب 90 درجة مئوية".

وسوف تحلق المروحية الصغيرة في مهمتها على المريخ على ارتفاع يتراوح بين 3 و5 أمتار، وتسافر لمسافة 150 مترا من منطقة البداية والعودة.

وتعمل المروحية بواسطة أجهزة الكمبيوتر الموجودة على متنها، مع وجود أجهزة الاستشعار والكاميرات لإبقائها على المسار الذي تمت برمجته من قبل المهندسين.

ووصفت وكالة ناسا مهمة المروحية، بأنها "عرض تقني"، فيما أكد كبير مهندسي المروحية أنه في حال نجاحها فإنها "ستفتح بُعدا جديدا بالكامل لاستكشاف المريخ".

وتشير "ناسا" إلى أن مثل هذه المروحيات الصغيرة من الممكن أن توفر نقاط مراقبة أفضل من التي ترصدها المدارات الحالية أو المركبات الجوالة بطيئة الحركة على الأرض، وهو ما سيساعد على تحديد نطاق التضاريس للروبوتات الأرضية أو البشر.