شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تدرج "بايت دانس" تطبيق "تيك توك" في بورصة نيويورك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن ByteDance لم تدخل في مناقشات أولية حول إدراج تطبيق الفيديو TikTok في بورصة نيويورك (NYSE)، بعد تقرير إعلامي صيني بأن المحادثات جارية وفقا لما نقلته رويترز عن مصدر مطلع.

قالت صحيفة جلوبال تايمز، التي نشرتها صحيفة بيبولز ديلي الرسمية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، في وقت سابق على حسابها على تويتر أن بايت دانس تجري محادثات أولية حول إدراجها في بورصة نيويورك، وبعد فترة وجيزة، نشرت على تويتر أن ByteDance نفت التقرير.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لأن مثل هذه المحادثات لم تجر، لأنهم غير مخولين بالتحدث علنا ​​في هذا الشأن.

وتجري ByteDance محادثات منذ أشهر لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة لتحويل أصول TikTok الأمريكية إلى كيان جديد لمعالجة المخاوف الأمنية الأمريكية إثر ضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وقالت مصادر إن تلك المحادثات استمرت منذ أن تولى بايدن منصبه في يناير الماضي.

وقال البيت الأبيض إن لديه مراجعة مستمرة للمخاطر المحتملة التي تشكلها TikTok على البيانات الأمريكية، وطلبت وزارة العدل الأمريكية من محكمتي استئناف اتحاديتين في وقت سابق من هذا الشهر تعليق الطعون الحكومية بشأن أحكام المحاكم الأدنى درجة التي تمنع القيود التي سعت إدارة ترامب لفرضها ضد التطبيق.

قال شخصان مطلعان على الأمر لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن خطة للمستثمرين بشأن صفقة تيك توك قد تستمر لأشهر وسط مراجعة الإدارة.