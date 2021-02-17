تكنولوجيا: براءة إختراع تكشف عن تصميم ساعة OnePlus Watch المرتقبة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت براءة إختراع جديدة لشركة وان بلس عن تفاصيل التصميم المتوقع لساعة OnePlus Watch الذكية، التي تنطلق رسمياً هذا العام.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدارها الأول من الساعات الذكية لاحقاً هذا العام، ولقد رصدت براءة إختراع لشركة وان بلس عبر DPMA في ألمانيا، والتي إستعرضت تفاصيل مواصفات ساعة وان بلس الذكية.

كان الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus قد أكد بشكل رسمي خلال الفترة الماضية على خطط الشركة لإطلاق إصدارها الأول من الساعات الذكية خلال 2021، ولقد رصدت الساعة الذكية مؤخراً على موقع IMDA في الهند بعنوان OnePlus Watch ونموذج رقم W301GB، حيث تتميز الساعة الذكية بتصميم دائري.

وفي تسريبات جديدة جاءت اليوم عبر DPMA في ألمانيا، كُشِف عن تفاصيل أكثر حول الساعة الذكية التي تأتي باثنان من النماذج بتصميم جلدي وأخر بتصميم رياضي.

أيضاً تتميز ساعة وان بلس الذكية بتصميم دائري لقرص الساعة الذكية مع اثنان من الأزرار في الجانب الأيمن من إطار الساعة، بينما تضم الساعة الذكية مستشعر لضربات القلب في الجهة الخلفية مع دبوس للشحن.

كما تأتي ساعة OnePlus الذكية بسوارة معصم مصممة من السيليكون، أيضاً تكشف براءة الإختراع عن قفل للنموذج المميز بتصميم جلدي يحاكي المشبك، كما أن سوارة الساعة الذكية تدعم الإستبدال.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن لم تؤكد على دعم ساعة وان بلس الذكية لنظام WearOS، إلا أن التوقعات تشير إلى أن وان بلس تخطط للإعلان الرسمي عن الساعة الذكية في حدث OnePlus 9 المقرر عقده في شهر مارس.

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