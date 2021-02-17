شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض هجمات البرامج الضارة على أبل ونمو هجمات برامج التجسس على ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض إجمالي عدد هجمات البرامج الضارة على أنظمة Mac التابعة لشركة أبل بنسبة 38٪ في جميع أنحاء العالم، بينما زادت هجمات برامج التجسس على أنظمة ويندوز بشكل كبير وفقًا لتقرير "حالة البرامج الضارة لعام 2021" الصادر عن موفر حلول مكافحة الفيروسات Malwarebytes.

وبحسب التقرير فقد انخفضت عمليات اكتشاف أجهزة Mac بشكل عام بنسبة 38٪، على الرغم من زيادة اكتشافات أجهزة Mac للشركات بنسبة 31٪، حيث قال التقرير إن البرامج الضارة شكلت 1.5٪ فقط من جميع اكتشافات أجهزة Mac في عام 2020، ويمكن أن يُعزى الباقي إلى البرامج غير المرغوب فيها (PUPs) وبرامج Adware.

وبالنسبة لأنظمة ويندوز، قالت Malwarebytes في تقريرها أن اكتشاف البرامج الضارة على أجهزة كمبيوتر الأعمال التي تعمل بنظام ويندوز انخفض بنسبة 24٪ بشكل عام، لكن اكتشافات Hack Tools وSpyware على ويندوز زادت بشكل كبير - بنسبة 147٪ و24٪ على التوالي.

وبحسب التقرير فمن بين أبرز خمس تهديدات لكل من الشركات والمستهلكين كان برنامج Microsoft Office CMS، والبرمجيات الخبيثة المصرفية Dridex، وBitCoinMiners هم الأبرز، فيما ارتفعت عمليات اكتشاف الأعمال في KMS وDridex بنسبة 2،251٪ و973% على التوالي.

وبالنسبة لأجهزة أندرويد، يتركز الاهتمام بشكل رئيسي على الإعلانات المخفية، وقالت الشركة: "على أندرويد، حققت HiddenAds - التي تدفع الإعلانات بقوة إلى المستخدمين - 704،418 اكتشافًا، بزيادة قدرها 149٪ تقريبًا"، ومع ذلك، فإن اكتشافات التطبيقات من نوع Stalkerware - والتي تشمل اكتشاف تطبيقات المراقبة وتطبيقات برامج التجسس على Android - أصبحت شائعة".

فيما ارتفعت عمليات اكتشاف التطبيقات من يناير إلى ديسمبر بنسبة 565٪؛ وقال Malwarebytes "ارتفعت اكتشافات تطبيقات برامج التجسس خلال نفس الفترة الزمنية بنسبة 1.055٪"، ومن المثير للاهتمام أن الصناعة الزراعية شهدت زيادة هائلة في هجمات البرامج الضارة، ووفقًا للتقرير، عانت الصناعة الزراعية من زيادة اكتشاف البرامج الضارة بنسبة 607٪، بينما زادت عمليات اكتشاف البرامج الضارة في صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 67٪.