تكنولوجيا: جهاز Galaxy Chromebook 2 يتوفر الآن للحجز المسبق بسعر 549 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة سامسونج في تلقي طلبات الحجز المسبق لجهاز الحاسب المحمول Galaxy Chromebook 2 في سوق الولايات المتحدة، والذي يتوفر بسعر 549 دولار.

يعد جهاز حاسب Chromebook 2 أول إصدارات سامسونج المميزة بشاشة QLED بحجم 13.3 إنش وجودة عرض Full HD بلس، كما تدعم الشاشة خاصية اللمس، وتتوافق في العمل مع قلم S.

أيضاً يدعم جهاز Galaxy Chromebook 2 رقاقة معالج Intel Celeron، كما يتوفر نموذج بالجيل العاشر من رقاقات إنتل Intel Core i3-10110U بسرعة 2.1GHz والتي تصل إلى سرعة 4.1 GHz مع Turbo Boost.

كما يصل وزن الجهاز إلى 1.24 كجم، ويتميز بقياسات 12 في 8 في 0.55، أيضاً يضم الجهاز اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 5W، ومدخل للسماعات.

وتأتي كاميرة web بدقة 720 بيكسل لدعم إجتماعات الفيديو، أيضاً يمكن للجهاز أن يدعم شاشة 4K خارجية، ويدعم التخزين الخارجي حتى سعة 1 تيرابايت، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً يضم جهاز Galaxy Chromebook 2 اثنان من منافذ USB-C، ويمكن للمنافذ أن تدعم البطارية المميزة بقدرة 45.5 Wh للإستمرار بعمر شحن يصل إلى 13 ساعة، كما يدعم تقنية البلوتوث 4، و Wi-Fi 6.

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