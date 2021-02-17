تكنولوجيا: ملصق إعلاني يكشف عن بعض من مواصفات هاتف Realme Narzo 30 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف ملصق إعلاني لهاتف Realme Narzo 30 Pro عن بعض من مواصفات الهاتف الذي ينطلق برقاقة Dimensity 800U وميزة دعم الإتصال بشبكات 5G.

تستعد شركة Realme للإعلان عن سلسلة Narzo 30 في حدث يعقد الأسبوع المقبل، واليوم تسلط التسريبات الضوء على هاتف Realme Narzo 30 Pro الذي ظهر في ملصق إعلاني مؤخراً.

ويعد هاتف Narzo 30 Pro 5G أول إصدار من سلسلة Narzo يأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، وذلك عبر رقاقة Dimensity 800U من MediaTek، والتي تتميز بكرت الشاشة Mali-G57 MC3 وتتيح للهاتف أن يصل إلى معدل تحديث 120 Hz.

وتتوافق هذه المواصفات مع إصدار الشركة السابق Realme Q2 أو الذي يعرف في أسواق أخرى بهاتف Realme 7 5G، بينما يتميز هاتف Realme X7 بشاشة AMOLED بمعدل تحديث 60 Hz.

يذكر أن هاتف Realme 30A يظهر أيضاً في الملصق الإعلاني بتصميم بنقوش مموجة باللون الأزرق، كما يتضمن تصميم مربع لوحدة الكاميرة مع فلاش LED، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن الهاتفين في الإعلان الرسمي المرتقب خلال الأسبوع المقبل.

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