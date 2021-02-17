شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء ينشرون خريطة للأرض ويؤكدون: الأدق حاليا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طوال الفترة الماضية يحاول صانعو ومصممو الخرائط عرض كوكبنا على خريطة بدقة عالية، ومؤخرا أكد مجموعة من الخبراء أنهم رسموا الخريطة الأدق، وفقا لـ"سبوتنيك".

ووصف الأستاذ الفخرى للفيزياء الفلكية فى برينستون ومؤسس الخريطة اللوغاريتمية الجديدة، ريتشارد جوت، خريطة الكوكب القديمة فى أحد المرات بأنها "الخريطة الأكثر إثارة للجدل حتى الآن".



الخريطة

ووضع كل من ريتشارد جوت، وأستاذ بحوث العمليات والهندسة المالية الذى رسم خريطة "أمريكا الأرجوانية" الخاصة بالانتخابات الأمريكية، روبرت فاندربى، وديفيد جولدبرج، أستاذ الفيزياء فى جامعة دريكسيل، خريطة جديدة قالوا إنها الأكثر دقة فى العالم.

ووضع العلماء خريطتهم الجديدة ذات الوجهين والمستديرة، مثل سجل الفونوجراف أو "الفينيل LP"، وقال جوت، وهو خريج جامعة "برينستون"، إنه "لا يمكن للمرء أن يجعل كل شىء مثاليًا".



المناطق القطبية

ووفقا لـ"سبوتنيك" تعد الخريطة المأخوذة من خرائط جوجل الأكثر انتشارا فى العالم، لكنها تعانى من تشوهات بسبب التسطيح، خصوصا فى مناطق القطبين الشمالى والجنوبى، لدرجة أن المناطق القطبية عادة ما يتم تقطيعها ببساطة.