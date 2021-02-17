شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعدين العملات المشفرة.. هكذا استفادة مقاهى الانترنت من الإغلاق في آسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن مقاهي الإنترنت والإنترنت ربما تكون قد أغلقت أبوابها أثناء عمليات الإغلاق التي يفرضها الوباء، إلا أن هذا لا يعني أن هذه الشركات الصغيرة لا تكسب المال بل تجني أموالًا الآن أكثر من أي وقت مضى، ووفقا لموقع digital trends، استخدم مالكو مقاهي الإنترنت في آسيا، التي كانت ذات يوم وجهة للاعبين والمسافرين الذين يدفعون مقابل الوصول إلى جهاز كمبيوتر، مهاراتهم في ريادة الأعمال للتركيز على نموذج أعمال جديد وسط الإغلاق.

على سبيل المثال، قام مالك مقهى Computer Star cyber في فيتنام بتحويل وجهة الألعاب إلى مزرعة تعدين للعملات المشفرة، وفقًا لتقرير على Wccftech. وبالنسبة لعملية التعدين فقد استخدم مالك المقهي عددًا قليلاً من بطاقات الرسومات الرئيسية GeForce RTX 3080 التي يصعب الحصول عليها من Nvidia.

وأدى الطلب على سلسلة بطاقات Nvidia الأحدث RTX 3000 من اللاعبين والمعدنين للعملات المشفرة - بالإضافة إلى نقص المكونات في جميع أنحاء سلسلة التوريد - إلى نقص كبير في GPU في أواخر عام 2020 امتد إلى هذا العام.

ومفتاح النجاح هنا هو التغيير من شركة تخدم اللاعبين بالساعة إلى تحويل أجهزة الكمبيوتر الحالية إلى عملية يمكن التنقيب فيها عن عملة cyptocurrency.

ونظرًا لأن العديد من هذه المواقع لديها بالفعل بطاقات رسومات قادرة على تلبية احتياجات جمهور الألعاب في السابق، كان التحويل إلى نموذج جديد للتشغيل سهلاً نسبيًا.

ولا تتوقع كل من Nvidia و AMD المنافسة أن تتلاشى مشكلات النقص حتى منتصف هذا العام على أقرب تقدير، ولم يتمكن العديد من اللاعبين حتى الآن من وضع أيديهم على خط GeForce RTX 3000 السابق وسلسلة Radeon RX 6000 الأخيرة. كروت الشاشة.

ولسوء الحظ من خلال التمحور حول إدارة مزرعة تعدين تشفير، تجد العديد من مقاهي الإنترنت التي خدمت اللاعبين في السابق نفسها تتنافس ضد هؤلاء العملاء في وقت يصعب فيه الحصول على بطاقات الرسومات.

ويلقي اللاعبون المحبطون من النقص الكبير في وحدة معالجة الرسومات باللوم على عمال مناجم العملات المشفرة في اكتناز المخزون الضئيل للبدء به، حيث كان قد استخدم عامل منجم العملة المشفرة جهازًا مكونًا من 78 بطاقة رسومية RTX 3080 لتوليد إيرادات شهرية تقديرية تبلغ 20000 دولار من أرباح Ethereum.

ويقع اللوم أيضًا على المضاربين في النقص، حيث إنهم يحققون أرباحًا كبيرة من إعادة بيع وحدات معالجة الرسومات (GPU) المطلوبة في الأسواق الثانوية مثل eBay.